Рейтинг@Mail.ru
Абрамченко заявила, что российские аграрии полностью обеспечены семенами - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/agrarii-1779278992.html
Абрамченко заявила, что российские аграрии полностью обеспечены семенами
Абрамченко заявила, что российские аграрии полностью обеспечены семенами - РИА Новости, 21.03.2022
Абрамченко заявила, что российские аграрии полностью обеспечены семенами
Посевная в России уже идет на территории четырех федеральных округов, российские аграрии полностью обеспечены отечественными семенами основных зерновых культур, РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:54
2022-03-21T14:54
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
россия
виктория абрамченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9b62009d645f0eea8066d4dbef0db5.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посевная в России уже идет на территории четырех федеральных округов, российские аграрии полностью обеспечены отечественными семенами основных зерновых культур, а также горюче-смазочными материалами и удобрениями - на уровне прошлого года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину."К посевной регионы подготовились заранее. Аграрии обеспечены горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями на уровне прошлого года. Отмечу, что отгрузка минеральных удобрений идет по ранее согласованным графикам", - сказала Абрамченко, отметив, что весенние полевые работы уже ведутся в регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.Так, по ее словам, по состоянию на 18 марта яровой сев проведен на площади 278 тысяч гектаров, что на 62 тысячи гектаров больше площади прошлого года на ту же дату. Озимых зерновых культур подкормлено на площади 4,7 миллиона гектаров - на 500 тысяч гектаров больше площади прошлого года."Мы полностью обеспечены российскими семенами основных зерновых культур. Минсельхоз и Россельхознадзор оперативно, в штабном режиме решают вопросы поставок импортных семян, в том числе овощных культур и картофеля", - подчеркнула Абрамченко.Она напомнила, что для поддержания устойчивости и развития российского АПК в условиях санкций уже разработано и принято 10 актов правительства. "Еще один акт, направленный на поддержку отрасли, будем докладывать на этой неделе, на очередном заседании правительства. Он связан с выделением дополнительно 2 миллиардов рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции, а также товаров для организации сельхозпроизводства", - сказала она.Вице-премьер подчеркнула, что такое решение будет способствовать нивелированию ценовых колебаний на рынках сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также обеспечит стабильные поставки продовольствия в отдаленные регионы. "Всего планируем перевезти с использованием льготного железнодорожного тарифа грузы в объеме не менее 1 миллиона тонн", - пояснила Абрамченко.
https://ria.ru/20220321/sakhar-1779270476.html
https://ria.ru/20220321/agrarii-1779269718.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_869:227:3072:1879_1920x0_80_0_0_49db22f0c9e6e11a002158cccc35f427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество, россия, виктория абрамченко
14:54 21.03.2022
 
Абрамченко заявила, что российские аграрии полностью обеспечены семенами

Вице-премьер Абрамченко заявила, что российские аграрии полностью обеспечены семенами

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Разгрузка пшеницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посевная в России уже идет на территории четырех федеральных округов, российские аграрии полностью обеспечены отечественными семенами основных зерновых культур, а также горюче-смазочными материалами и удобрениями - на уровне прошлого года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину.
"К посевной регионы подготовились заранее. Аграрии обеспечены горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями на уровне прошлого года. Отмечу, что отгрузка минеральных удобрений идет по ранее согласованным графикам", - сказала Абрамченко, отметив, что весенние полевые работы уже ведутся в регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
14:25
Абрамченко заявила, что запасов гречки и сахара в России достаточно
Так, по ее словам, по состоянию на 18 марта яровой сев проведен на площади 278 тысяч гектаров, что на 62 тысячи гектаров больше площади прошлого года на ту же дату. Озимых зерновых культур подкормлено на площади 4,7 миллиона гектаров - на 500 тысяч гектаров больше площади прошлого года.
"Мы полностью обеспечены российскими семенами основных зерновых культур. Минсельхоз и Россельхознадзор оперативно, в штабном режиме решают вопросы поставок импортных семян, в том числе овощных культур и картофеля", - подчеркнула Абрамченко.
Она напомнила, что для поддержания устойчивости и развития российского АПК в условиях санкций уже разработано и принято 10 актов правительства. "Еще один акт, направленный на поддержку отрасли, будем докладывать на этой неделе, на очередном заседании правительства. Он связан с выделением дополнительно 2 миллиардов рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции, а также товаров для организации сельхозпроизводства", - сказала она.
Вице-премьер подчеркнула, что такое решение будет способствовать нивелированию ценовых колебаний на рынках сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также обеспечит стабильные поставки продовольствия в отдаленные регионы. "Всего планируем перевезти с использованием льготного железнодорожного тарифа грузы в объеме не менее 1 миллиона тонн", - пояснила Абрамченко.
Сбор урожая в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
14:22
Мишустин призвал незамедлительно помогать аграриям в случае непогоды
 
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ОбществоРоссияВиктория Абрамченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала