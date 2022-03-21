https://ria.ru/20220321/agrarii-1779278992.html
Абрамченко заявила, что российские аграрии полностью обеспечены семенами
Абрамченко заявила, что российские аграрии полностью обеспечены семенами - РИА Новости, 21.03.2022
Абрамченко заявила, что российские аграрии полностью обеспечены семенами
Посевная в России уже идет на территории четырех федеральных округов, российские аграрии полностью обеспечены отечественными семенами основных зерновых культур, РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:54
2022-03-21T14:54
2022-03-21T14:54
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
россия
виктория абрамченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9b62009d645f0eea8066d4dbef0db5.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посевная в России уже идет на территории четырех федеральных округов, российские аграрии полностью обеспечены отечественными семенами основных зерновых культур, а также горюче-смазочными материалами и удобрениями - на уровне прошлого года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину."К посевной регионы подготовились заранее. Аграрии обеспечены горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями на уровне прошлого года. Отмечу, что отгрузка минеральных удобрений идет по ранее согласованным графикам", - сказала Абрамченко, отметив, что весенние полевые работы уже ведутся в регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.Так, по ее словам, по состоянию на 18 марта яровой сев проведен на площади 278 тысяч гектаров, что на 62 тысячи гектаров больше площади прошлого года на ту же дату. Озимых зерновых культур подкормлено на площади 4,7 миллиона гектаров - на 500 тысяч гектаров больше площади прошлого года."Мы полностью обеспечены российскими семенами основных зерновых культур. Минсельхоз и Россельхознадзор оперативно, в штабном режиме решают вопросы поставок импортных семян, в том числе овощных культур и картофеля", - подчеркнула Абрамченко.Она напомнила, что для поддержания устойчивости и развития российского АПК в условиях санкций уже разработано и принято 10 актов правительства. "Еще один акт, направленный на поддержку отрасли, будем докладывать на этой неделе, на очередном заседании правительства. Он связан с выделением дополнительно 2 миллиардов рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции, а также товаров для организации сельхозпроизводства", - сказала она.Вице-премьер подчеркнула, что такое решение будет способствовать нивелированию ценовых колебаний на рынках сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также обеспечит стабильные поставки продовольствия в отдаленные регионы. "Всего планируем перевезти с использованием льготного железнодорожного тарифа грузы в объеме не менее 1 миллиона тонн", - пояснила Абрамченко.
https://ria.ru/20220321/sakhar-1779270476.html
https://ria.ru/20220321/agrarii-1779269718.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_869:227:3072:1879_1920x0_80_0_0_49db22f0c9e6e11a002158cccc35f427.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество, россия, виктория абрамченко
Абрамченко заявила, что российские аграрии полностью обеспечены семенами
Вице-премьер Абрамченко заявила, что российские аграрии полностью обеспечены семенами
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посевная в России уже идет на территории четырех федеральных округов, российские аграрии полностью обеспечены отечественными семенами основных зерновых культур, а также горюче-смазочными материалами и удобрениями - на уровне прошлого года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину.
"К посевной регионы подготовились заранее. Аграрии обеспечены горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями на уровне прошлого года. Отмечу, что отгрузка минеральных удобрений идет по ранее согласованным графикам", - сказала Абрамченко, отметив, что весенние полевые работы уже ведутся в регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Так, по ее словам, по состоянию на 18 марта яровой сев проведен на площади 278 тысяч гектаров, что на 62 тысячи гектаров больше площади прошлого года на ту же дату. Озимых зерновых культур подкормлено на площади 4,7 миллиона гектаров - на 500 тысяч гектаров больше площади прошлого года.
"Мы полностью обеспечены российскими семенами основных зерновых культур. Минсельхоз
и Россельхознадзор
оперативно, в штабном режиме решают вопросы поставок импортных семян, в том числе овощных культур и картофеля", - подчеркнула Абрамченко.
Она напомнила, что для поддержания устойчивости и развития российского АПК в условиях санкций уже разработано и принято 10 актов правительства. "Еще один акт, направленный на поддержку отрасли, будем докладывать на этой неделе, на очередном заседании правительства. Он связан с выделением дополнительно 2 миллиардов рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции, а также товаров для организации сельхозпроизводства", - сказала она.
Вице-премьер подчеркнула, что такое решение будет способствовать нивелированию ценовых колебаний на рынках сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также обеспечит стабильные поставки продовольствия в отдаленные регионы. "Всего планируем перевезти с использованием льготного железнодорожного тарифа грузы в объеме не менее 1 миллиона тонн", - пояснила Абрамченко.