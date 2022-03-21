https://ria.ru/20220321/aeroport-1779288805.html
Шереметьево перевел в простой 20 процентов сотрудников
Шереметьево перевел в простой 20 процентов сотрудников - РИА Новости, 21.03.2022
Шереметьево перевел в простой 20 процентов сотрудников
Московский аэропорт Шереметьево в условиях сокращения производственной загрузки перевел в простой 20% сотрудников, сообщила РИА Новости директор по связям с... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:36
2022-03-21T15:36
2022-03-21T15:48
экономика
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
москва
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево в условиях сокращения производственной загрузки перевел в простой 20% сотрудников, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова."Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) в условиях масштабных снижений в сфере международных авиационных перевозок оптимизировал графики работы персонала с учетом сокращения загруженности производственных подразделений и административных служб. С 16 марта 2022 года часть персонала группы компаний МАШ переведена в режим простоя, возникшего по причине, не зависящей от работодателя и сотрудников", - сказала Захаренкова.Она отметила, что в период простоя работнику выплачивается две трети от оклада, рассчитанного за период простоя, также за ним сохраняются рабочее место и условия по ДМС."Данная мера в максимально возможной степени позволяет обеспечить социальную защиту и поддержку работников аэропорта Шереметьево в текущих условиях. При этом доля персонала группы компаний "Международный аэропорт Шереметьево, который был переведен в режим простоя, существенно ниже указанных в ряде СМИ 40%, она составляет 20%", - сообщила Захаренкова.По ее словам, доля сотрудников различных подразделений аэропорта и дочерних компаний, переведенных в простой, варьируется в зависимости от загрузки и снижения объемов производственной деятельности каждого конкретного предприятия. Из штатного расписания МАШ также исключаются все вакантные единицы. Представитель отметила, что для работников организовано кадровое консультирование, выстроено взаимодействие с работодателями Москвы и Московской области в смежных и других отраслях для содействия сотрудникам в дальнейшем трудоустройстве при потребности."В условиях практически 70%-го сокращения производственной загрузки аэропорта Шереметьево реализованные меры являются не только оптимальными, но и максимально социально-ориентированными, направленными на сохранение производственного и кадрового потенциала компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях", - добавила Захаренкова.
https://ria.ru/20220321/reysy-1779285432.html
https://ria.ru/20220318/mariupol-1778871851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), москва, новости - туризм
15:36 21.03.2022 (обновлено: 15:48 21.03.2022)
Шереметьево перевел в простой 20 процентов сотрудников
Шереметьево перевел в простой 20 процентов сотрудников из-за сокращения загрузки
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево в условиях сокращения производственной загрузки перевел в простой 20% сотрудников, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова.
"Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) в условиях масштабных снижений в сфере международных авиационных перевозок оптимизировал графики работы персонала с учетом сокращения загруженности производственных подразделений и административных служб. С 16 марта 2022 года часть персонала группы компаний МАШ переведена в режим простоя, возникшего по причине, не зависящей от работодателя и сотрудников", - сказала Захаренкова.
Она отметила, что в период простоя работнику выплачивается две трети от оклада, рассчитанного за период простоя, также за ним сохраняются рабочее место и условия по ДМС.
"Данная мера в максимально возможной степени позволяет обеспечить социальную защиту и поддержку работников аэропорта Шереметьево
в текущих условиях. При этом доля персонала группы компаний "Международный аэропорт Шереметьево, который был переведен в режим простоя, существенно ниже указанных в ряде СМИ 40%, она составляет 20%", - сообщила Захаренкова.
По ее словам, доля сотрудников различных подразделений аэропорта и дочерних компаний, переведенных в простой, варьируется в зависимости от загрузки и снижения объемов производственной деятельности каждого конкретного предприятия. Из штатного расписания МАШ также исключаются все вакантные единицы. Представитель отметила, что для работников организовано кадровое консультирование, выстроено взаимодействие с работодателями Москвы
и Московской области
в смежных и других отраслях для содействия сотрудникам в дальнейшем трудоустройстве при потребности.
"В условиях практически 70%-го сокращения производственной загрузки аэропорта Шереметьево реализованные меры являются не только оптимальными, но и максимально социально-ориентированными, направленными на сохранение производственного и кадрового потенциала компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях", - добавила Захаренкова.