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Шереметьево перевел в простой 20 процентов сотрудников - РИА Новости, 21.03.2022
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Туризм
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Шереметьево перевел в простой 20 процентов сотрудников
Шереметьево перевел в простой 20 процентов сотрудников - РИА Новости, 21.03.2022
Шереметьево перевел в простой 20 процентов сотрудников
Московский аэропорт Шереметьево в условиях сокращения производственной загрузки перевел в простой 20% сотрудников, сообщила РИА Новости директор по связям с... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:36
2022-03-21T15:48
экономика
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
москва
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево в условиях сокращения производственной загрузки перевел в простой 20% сотрудников, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова."Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) в условиях масштабных снижений в сфере международных авиационных перевозок оптимизировал графики работы персонала с учетом сокращения загруженности производственных подразделений и административных служб. С 16 марта 2022 года часть персонала группы компаний МАШ переведена в режим простоя, возникшего по причине, не зависящей от работодателя и сотрудников", - сказала Захаренкова.Она отметила, что в период простоя работнику выплачивается две трети от оклада, рассчитанного за период простоя, также за ним сохраняются рабочее место и условия по ДМС."Данная мера в максимально возможной степени позволяет обеспечить социальную защиту и поддержку работников аэропорта Шереметьево в текущих условиях. При этом доля персонала группы компаний "Международный аэропорт Шереметьево, который был переведен в режим простоя, существенно ниже указанных в ряде СМИ 40%, она составляет 20%", - сообщила Захаренкова.По ее словам, доля сотрудников различных подразделений аэропорта и дочерних компаний, переведенных в простой, варьируется в зависимости от загрузки и снижения объемов производственной деятельности каждого конкретного предприятия. Из штатного расписания МАШ также исключаются все вакантные единицы. Представитель отметила, что для работников организовано кадровое консультирование, выстроено взаимодействие с работодателями Москвы и Московской области в смежных и других отраслях для содействия сотрудникам в дальнейшем трудоустройстве при потребности."В условиях практически 70%-го сокращения производственной загрузки аэропорта Шереметьево реализованные меры являются не только оптимальными, но и максимально социально-ориентированными, направленными на сохранение производственного и кадрового потенциала компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях", - добавила Захаренкова.
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экономика, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), москва, новости - туризм
15:36 21.03.2022 (обновлено: 15:48 21.03.2022)
 
Шереметьево перевел в простой 20 процентов сотрудников

Шереметьево перевел в простой 20 процентов сотрудников из-за сокращения загрузки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ аэропорту Шереметьево в Москве
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево в условиях сокращения производственной загрузки перевел в простой 20% сотрудников, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова.
"Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) в условиях масштабных снижений в сфере международных авиационных перевозок оптимизировал графики работы персонала с учетом сокращения загруженности производственных подразделений и административных служб. С 16 марта 2022 года часть персонала группы компаний МАШ переведена в режим простоя, возникшего по причине, не зависящей от работодателя и сотрудников", - сказала Захаренкова.
Она отметила, что в период простоя работнику выплачивается две трети от оклада, рассчитанного за период простоя, также за ним сохраняются рабочее место и условия по ДМС.
"Данная мера в максимально возможной степени позволяет обеспечить социальную защиту и поддержку работников аэропорта Шереметьево в текущих условиях. При этом доля персонала группы компаний "Международный аэропорт Шереметьево, который был переведен в режим простоя, существенно ниже указанных в ряде СМИ 40%, она составляет 20%", - сообщила Захаренкова.
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По ее словам, доля сотрудников различных подразделений аэропорта и дочерних компаний, переведенных в простой, варьируется в зависимости от загрузки и снижения объемов производственной деятельности каждого конкретного предприятия. Из штатного расписания МАШ также исключаются все вакантные единицы. Представитель отметила, что для работников организовано кадровое консультирование, выстроено взаимодействие с работодателями Москвы и Московской области в смежных и других отраслях для содействия сотрудникам в дальнейшем трудоустройстве при потребности.
"В условиях практически 70%-го сокращения производственной загрузки аэропорта Шереметьево реализованные меры являются не только оптимальными, но и максимально социально-ориентированными, направленными на сохранение производственного и кадрового потенциала компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях", - добавила Захаренкова.
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