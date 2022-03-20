https://ria.ru/20220320/zuby-1779086822.html

Стоматолог рассказал, что влияет на цвет зубов

Стоматолог рассказал, что влияет на цвет зубов - РИА Новости, 20.03.2022

Стоматолог рассказал, что влияет на цвет зубов

Прием лекарств, окружающая среда, возрастные изменения и многие другие факторы могут повлиять на цвет зубов, при этом нормальный цвет эмали - полупрозрачных и... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T02:36

2022-03-20T02:36

2022-03-20T02:36

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Прием лекарств, окружающая среда, возрастные изменения и многие другие факторы могут повлиять на цвет зубов, при этом нормальный цвет эмали - полупрозрачных и молочно-белых оттенков, сообщил РИА Новости во Всемирный день здоровья полости рта главный внештатный специалист стоматолог Игорь Золотницкий.По его словам, на цвет зубов может влиять генетическая предрасположенность - у людей разная толщина и плотность эмали; чем она прочнее, тем меньше внешние факторы влияют на ее оттенок."Естественные возрастные изменения тоже отражаются за зубах - эмаль постепенно истончается, обнажая желтый дентин, что сказывается на цвете. К тому же зубы накапливают все больше отложений, пятен, меняется их структура, что и приводит к потемнению твердой оболочки. Травмы или неудачные оперативные вмешательства, приводящие к повреждению нервной ткани, также могут стать причинами дисколорита. Влияет и окружающая среда, так постоянное употребление фторсодержащих веществ негативно сказывается на естественной белизне зубных единиц. Зачастую повышенное содержание фтора наблюдается в питьевой воде, его могут накапливать некоторые продукты", - добавил собеседник агентства.Золотницкий отметил, что эмаль на зубах не должна быть белой, она может быть от природы полупрозрачных и молочно-белых оттенков.По словам стоматолога, есть несколько способов отбеливания зубов - химическое, ультразвуковое отбеливание, лазерное, внутриканальное, фотоотбеливание и альтернативные технологии. Однако не все зубы можно отбелить. "В домашних условиях можно отбелить зубы при помощи отбеливающих паст, полосок, карандашей, кап, но чтобы отбеливание было безопасным и достичь нужного эффекта, лучше всего обратиться к специалисту", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220313/zuby-1777704342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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