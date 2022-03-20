https://ria.ru/20220320/zuby-1779086822.html
Стоматолог рассказал, что влияет на цвет зубов
Стоматолог рассказал, что влияет на цвет зубов - РИА Новости, 20.03.2022
Стоматолог рассказал, что влияет на цвет зубов
Прием лекарств, окружающая среда, возрастные изменения и многие другие факторы могут повлиять на цвет зубов, при этом нормальный цвет эмали - полупрозрачных и... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T02:36
2022-03-20T02:36
2022-03-20T02:36
общество
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574048952_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_d7584ebea475a45d8099e972fd87c966.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Прием лекарств, окружающая среда, возрастные изменения и многие другие факторы могут повлиять на цвет зубов, при этом нормальный цвет эмали - полупрозрачных и молочно-белых оттенков, сообщил РИА Новости во Всемирный день здоровья полости рта главный внештатный специалист стоматолог Игорь Золотницкий.По его словам, на цвет зубов может влиять генетическая предрасположенность - у людей разная толщина и плотность эмали; чем она прочнее, тем меньше внешние факторы влияют на ее оттенок."Естественные возрастные изменения тоже отражаются за зубах - эмаль постепенно истончается, обнажая желтый дентин, что сказывается на цвете. К тому же зубы накапливают все больше отложений, пятен, меняется их структура, что и приводит к потемнению твердой оболочки. Травмы или неудачные оперативные вмешательства, приводящие к повреждению нервной ткани, также могут стать причинами дисколорита. Влияет и окружающая среда, так постоянное употребление фторсодержащих веществ негативно сказывается на естественной белизне зубных единиц. Зачастую повышенное содержание фтора наблюдается в питьевой воде, его могут накапливать некоторые продукты", - добавил собеседник агентства.Золотницкий отметил, что эмаль на зубах не должна быть белой, она может быть от природы полупрозрачных и молочно-белых оттенков.По словам стоматолога, есть несколько способов отбеливания зубов - химическое, ультразвуковое отбеливание, лазерное, внутриканальное, фотоотбеливание и альтернативные технологии. Однако не все зубы можно отбелить. "В домашних условиях можно отбелить зубы при помощи отбеливающих паст, полосок, карандашей, кап, но чтобы отбеливание было безопасным и достичь нужного эффекта, лучше всего обратиться к специалисту", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220313/zuby-1777704342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574048952_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_13b6344e9d48accc57a7b9568494f04f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия
Стоматолог рассказал, что влияет на цвет зубов
Стоматолог Золотницкий: прием лекарств и окружающая среда могут повлиять на цвет зубов
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Прием лекарств, окружающая среда, возрастные изменения и многие другие факторы могут повлиять на цвет зубов, при этом нормальный цвет эмали - полупрозрачных и молочно-белых оттенков, сообщил РИА Новости во Всемирный день здоровья полости рта главный внештатный специалист стоматолог Игорь Золотницкий.
"Цвет зубов зависит от множества факторов, в частности от твердости эмали и дентина, наличия кариозных и некариозных поражений. Цветовые пигменты от употребления красящих продуктов - кофе, чая, газированных напитков, темных ягод - постепенно проникают в эмаль, что приводит к ее потемнению. Также есть системные болезни, влияющие на состояние зубов: некоторые патологические состояния, например, нарушение обмена веществ, приводят к потемнению, или, наоборот, обесцвечиванию дентина. Проведение определенных медицинских процедур, например, химиотерапия может привести к изменению природного оттенка. Также некоторые фармацевтические препараты меняют цвет зубов. К ним относятся антидепрессанты, антигистаминные средства, таблетки, регулирующие кровяное давление. Употребление в детском возрасте тетрациклиновых антибиотиков также приводит к дисколориту", - рассказал Золотницкий.
По его словам, на цвет зубов может влиять генетическая предрасположенность - у людей разная толщина и плотность эмали; чем она прочнее, тем меньше внешние факторы влияют на ее оттенок.
"Естественные возрастные изменения тоже отражаются за зубах - эмаль постепенно истончается, обнажая желтый дентин, что сказывается на цвете. К тому же зубы накапливают все больше отложений, пятен, меняется их структура, что и приводит к потемнению твердой оболочки. Травмы или неудачные оперативные вмешательства, приводящие к повреждению нервной ткани, также могут стать причинами дисколорита. Влияет и окружающая среда, так постоянное употребление фторсодержащих веществ негативно сказывается на естественной белизне зубных единиц. Зачастую повышенное содержание фтора наблюдается в питьевой воде, его могут накапливать некоторые продукты", - добавил собеседник агентства.
Золотницкий отметил, что эмаль на зубах не должна быть белой, она может быть от природы полупрозрачных и молочно-белых оттенков.
По словам стоматолога, есть несколько способов отбеливания зубов - химическое, ультразвуковое отбеливание, лазерное, внутриканальное, фотоотбеливание и альтернативные технологии. Однако не все зубы можно отбелить. "В домашних условиях можно отбелить зубы при помощи отбеливающих паст, полосок, карандашей, кап, но чтобы отбеливание было безопасным и достичь нужного эффекта, лучше всего обратиться к специалисту", - добавил он.