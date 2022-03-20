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В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура - РИА Новости, 20.03.2022
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В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура
В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура - РИА Новости, 20.03.2022
В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура
Детеныш кошачьего лемура родился в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T09:38
2022-03-20T14:57
мадагаскар
московский зоопарк
общество
москва
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Детеныш кошачьего лемура родился в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада."В семействе наших кошачьих лемуров пополнение. Детеныш родился у альфа-самки Суоми. Он появился на свет 10 марта и еще совсем маленький, его трудно разглядеть на пушистом мамином теле", — говорится в сообщении.Отмечается, что внимательные посетители все равно могут увидеть лемурчика в зоопарке — в Доме обезьян на Новой территории."Наша самочка Суоми — очень опытная мама. Ей 12 лет, и это уже ее шестой ребенок. Она вылизала малыша, сейчас везде носит на своем животе и старается максимально его оберегать. Самец Барс тоже всегда проявлял себя как заботливый отец. Когда малыш немного подрастет, он будет брать его себе на спину, чтобы мама отдыхала. Кошачьи лемуры в нашем зоопарке размножаются регулярно. Это очень важно, потому что мы вносим вклад в сохранение редкого вида. Детеныши потом уезжают в другие зоопарки по всему миру, где образуют свои семьи. Например, предыдущие дети Суоми и Барса уехали в Минский зоопарк и в наш филиал в Великом Устюге", — цитируют в сообщении генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.Отмечается, что пол детеныша определят чуть позже, когда он начнет слезать с матери и гулять неподалеку. До пяти-шести месяцев он еще будет питаться материнским молоком, но при этом начнет пробовать и "взрослую" пищу."В нашем зоопарке живут две группы кошачьих лемуров — всего 14 особей. В семье лемуров иерархическая структура. Есть альфа-самка, обычно она выбирает себе партнера. Старшие дети помогают родителям ухаживать за малышами. В природе кошачьих лемуров можно встретить в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар. На родине их называют "маки". Этот вид приматов занесен в Международную Красную книгу, он находится под угрозой исчезновения. Численность редких животных снижается из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания", — отмечается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220227/yascheritsa-1775352356.html
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мадагаскар, московский зоопарк, общество, москва
09:38 20.03.2022 (обновлено: 14:57 20.03.2022)
 
В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура

В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура

© Фото : Московский зоопаркДетеныш кошачьего лемура родился в Московском зоопарке
Детеныш кошачьего лемура родился в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Фото : Московский зоопарк
Детеныш кошачьего лемура родился в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Детеныш кошачьего лемура родился в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада.
"В семействе наших кошачьих лемуров пополнение. Детеныш родился у альфа-самки Суоми. Он появился на свет 10 марта и еще совсем маленький, его трудно разглядеть на пушистом мамином теле", — говорится в сообщении.
Отмечается, что внимательные посетители все равно могут увидеть лемурчика в зоопарке — в Доме обезьян на Новой территории.
"Наша самочка Суоми — очень опытная мама. Ей 12 лет, и это уже ее шестой ребенок. Она вылизала малыша, сейчас везде носит на своем животе и старается максимально его оберегать. Самец Барс тоже всегда проявлял себя как заботливый отец. Когда малыш немного подрастет, он будет брать его себе на спину, чтобы мама отдыхала. Кошачьи лемуры в нашем зоопарке размножаются регулярно. Это очень важно, потому что мы вносим вклад в сохранение редкого вида. Детеныши потом уезжают в другие зоопарки по всему миру, где образуют свои семьи. Например, предыдущие дети Суоми и Барса уехали в Минский зоопарк и в наш филиал в Великом Устюге", — цитируют в сообщении генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.
Отмечается, что пол детеныша определят чуть позже, когда он начнет слезать с матери и гулять неподалеку. До пяти-шести месяцев он еще будет питаться материнским молоком, но при этом начнет пробовать и "взрослую" пищу.
"В нашем зоопарке живут две группы кошачьих лемуров — всего 14 особей. В семье лемуров иерархическая структура. Есть альфа-самка, обычно она выбирает себе партнера. Старшие дети помогают родителям ухаживать за малышами. В природе кошачьих лемуров можно встретить в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар. На родине их называют "маки". Этот вид приматов занесен в Международную Красную книгу, он находится под угрозой исчезновения. Численность редких животных снижается из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания", — отмечается в сообщении.
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