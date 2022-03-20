https://ria.ru/20220320/zoloto-1779090216.html

Гражданам дали совет, как купить слиток золота и где его хранить

Гражданам дали совет, как купить слиток золота и где его хранить - РИА Новости, 20.03.2022

Гражданам дали совет, как купить слиток золота и где его хранить

Инвестиционное золото можно приобрести в большинстве отечественных банков, которые уполномочены самостоятельно устанавливать курсовую разницу между покупкой и... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T04:19

2022-03-20T04:19

2022-03-20T04:19

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776126064_0:124:3204:1926_1920x0_80_0_0_76a8f834118636410847ca097bf2a541.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Инвестиционное золото можно приобрести в большинстве отечественных банков, которые уполномочены самостоятельно устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред). Чем выше спрос, тем шире спред - на сегодня он уже составляет 20-30%, что делает вложения в золото интересным для инвестиций, рассказал агентству “Прайм” аналитик “Фридом Финанс” Владимир Чернов.Он напомнил, что НДФЛ от продажи инвестиционного золота по-прежнему в силе.По его словам, хранить золото дома небезопасно, а в банке это можно сделать лишь за отдельную плату. В любом случае, относиться к слитку надо бережно, поскольку даже незначительное повреждение снижает цену при дальнейшей продаже.

https://ria.ru/20220317/zoloto-1778674481.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия