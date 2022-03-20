Гражданам дали совет, как купить слиток золота и где его хранить
Аналитик Чернов посоветовал россиянам приобретать золото с целью инвестиций в банках
Маркировка слитка золота высшей пробы
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Инвестиционное золото можно приобрести в большинстве отечественных банков, которые уполномочены самостоятельно устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред). Чем выше спрос, тем шире спред - на сегодня он уже составляет 20-30%, что делает вложения в золото интересным для инвестиций, рассказал агентству “Прайм” аналитик “Фридом Финанс” Владимир Чернов.
Он напомнил, что НДФЛ от продажи инвестиционного золота по-прежнему в силе.
“Если физическое лицо будет владеть драгоценным металлом более трех лет и у него останутся документы, подтверждающие его покупку, то он освобождается от уплаты НДФЛ. Во всех остальных ситуациях придется декларировать доход и уплачивать 13% или 15% в бюджет государства, в зависимости от его объема (если он превысит 5 миллионов рублей, налог составит 15%)”, -пояснил он.
По его словам, хранить золото дома небезопасно, а в банке это можно сделать лишь за отдельную плату. В любом случае, относиться к слитку надо бережно, поскольку даже незначительное повреждение снижает цену при дальнейшей продаже.