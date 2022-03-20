Рейтинг@Mail.ru
Планы США разделить Ирак провалились, заявил Жириновский - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220320/zhirinovskiy-1779115472.html
Планы США разделить Ирак провалились, заявил Жириновский
Планы США разделить Ирак провалились, заявил Жириновский - РИА Новости, 20.03.2022
Планы США разделить Ирак провалились, заявил Жириновский
Военная кампания США в Ираке была нацелена на раздробление страны на маленькие государства, такая же цель преследовалась на Ближнем Востоке в целом, рассказал... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:50
2022-03-20T16:13
в мире
саддам хусейн
россия
багдад (город)
курдистан (иран)
исламское государство
лдпр
ирак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750926758_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_e84ed473bb09168e534f3803331d1480.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Военная кампания США в Ираке была нацелена на раздробление страны на маленькие государства, такая же цель преследовалась на Ближнем Востоке в целом, рассказал ранее в интервью РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.В воскресенье исполняется 19 лет с начала вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США, которое произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен 30 декабря 2006 года президент страны Саддам Хусейн. Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003-го он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006-го. Следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось."Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов — юг и Персидский залив. И сунниты отдельно, в Багдаде. И таким образом расчленить все государства на Ближнем Востоке чтобы были десятки мелких государств, а над всеми доминировал бы Израиль с мощной армией. Тогда им казалось, был бы порядок в интересах Запада. Но не получилось", — сказал Жириновский.Ранее Минздрав России сообщал, что Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом. По данным СМИ, у него было поражено 70 процентов легких. Как 11 марта заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, "лидер ЛДПР намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, готовится". Тогда же, 11 марта, источник рассказал РИА Новости, что состояние политика улучшилось, он изучает новости, работает с документами и дает поручения подчиненным.Российский политик отметил, что до американской интервенции ему удалось показать российским журналистам и политологам мирный Багдад, где соблюдался мир и порядок.По мнению политика, Ирак найдет способ восстановить свою государственность и единство на своей территории, чтобы там хорошо жилось представителям всех конфессий.По словам Жириновского, США не удалось реализовать свои планы не только в Ираке, но и в Афганистане, Сирии и Ливии.При этом, по мнению лидера ЛДПР, действия США в Ираке с убийством Саддама Хусейна только усугубили ситуацию во всем регионе, спровоцировав появление террористической группировки ИГ*, у основ которой, как он отметил, стояли офицеры иракской армии, в свое время завербованные агентами ЦРУ.*Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20220314/zhirinovskiy-1777986125.html
https://ria.ru/20220317/zhirinovskiy-1778614757.html
россия
багдад (город)
курдистан (иран)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750926758_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_e0ecc52fbc2105980b3dfbdd23d8fc67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саддам хусейн, россия, багдад (город), курдистан (иран), исламское государство, лдпр, ирак
11:50 20.03.2022 (обновлено: 16:13 20.03.2022)
 
Планы США разделить Ирак провалились, заявил Жириновский

Лидер ЛДПР Жириновский: планы США по разделению Ирака на маленькие государства провалились

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную думу России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную думу России - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную думу России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Военная кампания США в Ираке была нацелена на раздробление страны на маленькие государства, такая же цель преследовалась на Ближнем Востоке в целом, рассказал ранее в интервью РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В воскресенье исполняется 19 лет с начала вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США, которое произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен 30 декабря 2006 года президент страны Саддам Хусейн. Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003-го он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006-го. Следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось.
"Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов — юг и Персидский залив. И сунниты отдельно, в Багдаде. И таким образом расчленить все государства на Ближнем Востоке чтобы были десятки мелких государств, а над всеми доминировал бы Израиль с мощной армией. Тогда им казалось, был бы порядок в интересах Запада. Но не получилось", — сказал Жириновский.
Ранее Минздрав России сообщал, что Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом. По данным СМИ, у него было поражено 70 процентов легких. Как 11 марта заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, "лидер ЛДПР намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, готовится". Тогда же, 11 марта, источник рассказал РИА Новости, что состояние политика улучшилось, он изучает новости, работает с документами и дает поручения подчиненным.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на всероссийском слете активистов партии в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:13
Дегтярев опубликовал одно из "пророчеств" Жириновского об Украине
Российский политик отметил, что до американской интервенции ему удалось показать российским журналистам и политологам мирный Багдад, где соблюдался мир и порядок.

"Я привез в Багдад журналистов. Огромный самолет, они пускали... Вылетели в Багдад, и с группой журналистов и политологов мы прилетели в Багдад. Они увидели, что такое настоящий Ирак. Порядок был в стране. Цены низкие, преступность нулевая. Мы гуляли по Багдаду ночью, и никто на нас не нападал", — рассказал Жириновский.

По мнению политика, Ирак найдет способ восстановить свою государственность и единство на своей территории, чтобы там хорошо жилось представителям всех конфессий.
По словам Жириновского, США не удалось реализовать свои планы не только в Ираке, но и в Афганистане, Сирии и Ливии.
При этом, по мнению лидера ЛДПР, действия США в Ираке с убийством Саддама Хусейна только усугубили ситуацию во всем регионе, спровоцировав появление террористической группировки ИГ*, у основ которой, как он отметил, стояли офицеры иракской армии, в свое время завербованные агентами ЦРУ.
*Запрещенная в России террористическая группировка.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 11:21
Дегтярев опубликовал "пророчество" Жириновского о будущем США
 
В миреСаддам ХусейнРоссияБагдад (город)Курдистан (Иран)Исламское государствоЛДПРИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала