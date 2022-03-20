https://ria.ru/20220320/zhirinovskiy-1779115472.html

Планы США разделить Ирак провалились, заявил Жириновский

Планы США разделить Ирак провалились, заявил Жириновский - РИА Новости, 20.03.2022

Планы США разделить Ирак провалились, заявил Жириновский

Военная кампания США в Ираке была нацелена на раздробление страны на маленькие государства, такая же цель преследовалась на Ближнем Востоке в целом, рассказал... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T11:50

2022-03-20T11:50

2022-03-20T16:13

в мире

саддам хусейн

россия

багдад (город)

курдистан (иран)

исламское государство

лдпр

ирак

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Военная кампания США в Ираке была нацелена на раздробление страны на маленькие государства, такая же цель преследовалась на Ближнем Востоке в целом, рассказал ранее в интервью РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.В воскресенье исполняется 19 лет с начала вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США, которое произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен 30 декабря 2006 года президент страны Саддам Хусейн. Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003-го он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006-го. Следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось."Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов — юг и Персидский залив. И сунниты отдельно, в Багдаде. И таким образом расчленить все государства на Ближнем Востоке чтобы были десятки мелких государств, а над всеми доминировал бы Израиль с мощной армией. Тогда им казалось, был бы порядок в интересах Запада. Но не получилось", — сказал Жириновский.Ранее Минздрав России сообщал, что Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом. По данным СМИ, у него было поражено 70 процентов легких. Как 11 марта заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, "лидер ЛДПР намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, готовится". Тогда же, 11 марта, источник рассказал РИА Новости, что состояние политика улучшилось, он изучает новости, работает с документами и дает поручения подчиненным.Российский политик отметил, что до американской интервенции ему удалось показать российским журналистам и политологам мирный Багдад, где соблюдался мир и порядок.По мнению политика, Ирак найдет способ восстановить свою государственность и единство на своей территории, чтобы там хорошо жилось представителям всех конфессий.По словам Жириновского, США не удалось реализовать свои планы не только в Ираке, но и в Афганистане, Сирии и Ливии.При этом, по мнению лидера ЛДПР, действия США в Ираке с убийством Саддама Хусейна только усугубили ситуацию во всем регионе, спровоцировав появление террористической группировки ИГ*, у основ которой, как он отметил, стояли офицеры иракской армии, в свое время завербованные агентами ЦРУ.*Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20220314/zhirinovskiy-1777986125.html

https://ria.ru/20220317/zhirinovskiy-1778614757.html

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багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саддам хусейн, россия, багдад (город), курдистан (иран), исламское государство, лдпр, ирак