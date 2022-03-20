https://ria.ru/20220320/zavod-1779117926.html
На заводе имени Карла Маркса в ЛНР пострадали крыша и бензовозы
На заводе имени Карла Маркса в ЛНР пострадали крыша и бензовозы - РИА Новости, 20.03.2022
На заводе имени Карла Маркса в ЛНР пострадали крыша и бензовозы
Крыша пристройки и три бензовоза пострадали при обстреле украинскими войсками электромеханического завода имени Карла Маркса в Первомайске (ЛНР), сообщила... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:21
2022-03-20T12:21
2022-03-20T12:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Крыша пристройки и три бензовоза пострадали при обстреле украинскими войсками электромеханического завода имени Карла Маркса в Первомайске (ЛНР), сообщила пресс-служба МЧС ЛНР."В результате артиллерийского обстрела пожаром уничтожено: крыша пристройки к котельной на площади 100 кв. м.; бензовоз КамАЗ с дизельным топливом объемом 10 т; повреждено 2 бензовоза КрАЗ и КамАЗ с дизельным топливом объемом по 10 т на территории Первомайского электромеханического завода имени Карла Маркса", - сообщили в МЧС журналистам.Обстрел велся из 122-мм артиллерийского орудия, уточнили в министерстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/most-1778756055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
На заводе имени Карла Маркса в ЛНР пострадали крыша и бензовозы
На заводе имени Карла Маркса в ЛНР при обстреле пострадали крыша и бензовозы