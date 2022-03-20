https://ria.ru/20220320/zavisimost-1779158442.html

Стало известно о критической зависимости Запада от России

The Conversation рассказала о критической зависимости Запада от России - РИА Новости, 20.03.2022

Стало известно о критической зависимости Запада от России

Страны Запада значительно зависят от российской атомной отрасли, пишет австралийский портал The Conversation. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T18:42

2022-03-20T18:42

2022-03-20T18:58

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомная энергетика

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Страны Запада значительно зависят от российской атомной отрасли, пишет австралийский портал The Conversation.Обогащение и производство урана — сложные технические процессы, которые выполняют на небольшом количестве промышленных объектов по всему миру. Каждый реактор нуждается в специальном топливе, учитывающем особенности его конструкции. Это означает, что приобретенный у "Росатома" или французского Framatome агрегат на десятилетия поставит страну-покупателя в зависимость от этих компаний, пишут авторы статьи.Как отмечается в публикации, все эти факторы делают цепочки ядерных поставок более сложными и менее конкурентоспособными, их труднее перенастроить в случае санкционных мер. Россия обладает 43 процентами мощностей для обогащения урана. Кроме того, она лидирует в создании реакторов, строительстве АЭС за границей и производстве топлива для них. Многие европейские государства, а также США покупают у Москвы переработанное или обогащенное сырье для своих электростанций.По оценке экспертов австралийского портала, если Россия ответит на беспрецедентное экономическое давление Запада ограничениями в атомной отрасли, американские и европейские АЭС будут испытывать серьезные трудности в течение 18-24 месяцев.Москва начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Кроме того, многие бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220320/resheniya-1779143763.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, сша, европа, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомная энергетика