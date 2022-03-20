Стало известно о критической зависимости Запада от России

18:42 20.03.2022 (обновлено: 18:58 20.03.2022)
The Conversation рассказала о критической зависимости Запада от России
The Conversation: Запад сильно зависит не только от российского газа, но и атомной отрасли
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДвижение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве
Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Страны Запада значительно зависят от российской атомной отрасли, пишет австралийский портал The Conversation.
"В 32 государствах функционируют около 440 АЭС, которые производят десять процентов электроэнергии на планете. В США больше всего действующих реакторов — 93, во Франции — 56, в Китае — 53. Некоторые страны экспортируют топливо и предоставляют услуги в этой сфере. Ведущие международные поставщики для атомной энергетики — это Соединенные Штаты, Россия, Европа и Китай", — говорится в статье.
Обогащение и производство урана — сложные технические процессы, которые выполняют на небольшом количестве промышленных объектов по всему миру. Каждый реактор нуждается в специальном топливе, учитывающем особенности его конструкции. Это означает, что приобретенный у "Росатома" или французского Framatome агрегат на десятилетия поставит страну-покупателя в зависимость от этих компаний, пишут авторы статьи.
Как отмечается в публикации, все эти факторы делают цепочки ядерных поставок более сложными и менее конкурентоспособными, их труднее перенастроить в случае санкционных мер. Россия обладает 43 процентами мощностей для обогащения урана. Кроме того, она лидирует в создании реакторов, строительстве АЭС за границей и производстве топлива для них. Многие европейские государства, а также США покупают у Москвы переработанное или обогащенное сырье для своих электростанций.
По оценке экспертов австралийского портала, если Россия ответит на беспрецедентное экономическое давление Запада ограничениями в атомной отрасли, американские и европейские АЭС будут испытывать серьезные трудности в течение 18-24 месяцев.
Москва начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Кроме того, многие бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.