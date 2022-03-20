https://ria.ru/20220320/zapret-1779136664.html

На Украине запретили 39 белорусских лекарств

На Украине запретили 39 белорусских лекарств - РИА Новости, 20.03.2022

На Украине запретили 39 белорусских лекарств

Минздрав Украины запретил продажу и применение 39 белорусских лекарственных средств. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T15:10

2022-03-20T15:10

2022-03-20T15:10

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минздрав Украины запретил продажу и применение 39 белорусских лекарственных средств."Министерство здравоохранения запретило применение на территории Украины 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места ведения деятельности в Республике Беларусь. Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств прекращено приказом минздрава от 19.03.2022 № 503", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Список лекарств можно посмотреть на сайте министерства. Отмечается, что лекарственные средства, указанные в перечне, уже ввезенные и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать на Украине до истечения их срока годности."Все белорусские заводы, чья продукция была представлена на Украине, производили генерики, то есть неоригинальные препараты. Аналогичные генерические лекарственные средства производят украинские фармкомпании, поэтому отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарствами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220319/belorussiya-1779057084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, украина, в мире