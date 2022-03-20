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На Украине запретили 39 белорусских лекарств - РИА Новости, 20.03.2022
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На Украине запретили 39 белорусских лекарств
На Украине запретили 39 белорусских лекарств - РИА Новости, 20.03.2022
На Украине запретили 39 белорусских лекарств
Минздрав Украины запретил продажу и применение 39 белорусских лекарственных средств. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:10
2022-03-20T15:10
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минздрав Украины запретил продажу и применение 39 белорусских лекарственных средств."Министерство здравоохранения запретило применение на территории Украины 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места ведения деятельности в Республике Беларусь. Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств прекращено приказом минздрава от 19.03.2022 № 503", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Список лекарств можно посмотреть на сайте министерства. Отмечается, что лекарственные средства, указанные в перечне, уже ввезенные и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать на Украине до истечения их срока годности."Все белорусские заводы, чья продукция была представлена на Украине, производили генерики, то есть неоригинальные препараты. Аналогичные генерические лекарственные средства производят украинские фармкомпании, поэтому отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарствами", - говорится в сообщении.
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белоруссия, украина, в мире
15:10 20.03.2022
 
На Украине запретили 39 белорусских лекарств

Минздрав Украины запретил продажу и применение 39 белорусских лекарственных средств

© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минздрав Украины запретил продажу и применение 39 белорусских лекарственных средств.
"Министерство здравоохранения запретило применение на территории Украины 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места ведения деятельности в Республике Беларусь. Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств прекращено приказом минздрава от 19.03.2022 № 503", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Список лекарств можно посмотреть на сайте министерства. Отмечается, что лекарственные средства, указанные в перечне, уже ввезенные и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать на Украине до истечения их срока годности.
"Все белорусские заводы, чья продукция была представлена на Украине, производили генерики, то есть неоригинальные препараты. Аналогичные генерические лекарственные средства производят украинские фармкомпании, поэтому отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарствами", - говорится в сообщении.
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