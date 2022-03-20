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Под завалами обрушившегося здания в Ярославле могут быть люди - РИА Новости, 20.03.2022
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Под завалами обрушившегося здания в Ярославле могут быть люди
Под завалами обрушившегося здания в Ярославле могут быть люди - РИА Новости, 20.03.2022
Под завалами обрушившегося здания в Ярославле могут быть люди
Люди могут оставаться под завалами после обрушения перекрытий в здании в Ярославле, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:36
2022-03-20T19:04
происшествия
ярославль
михаил евраев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Люди могут оставаться под завалами после обрушения перекрытий в здании в Ярославле, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее врио губернатора Михаил Евраев написал в своем Telegram-канале, что в магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ обрушилась крыша. Там находились рабочие, 14 человек. Один из них погиб, восемь человек госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии. По данным Евраева, под завалами нет людей.По данным источника, пока рано говорить о том, что под завалами никого нет."Под завалами могут быть люди, идет работа по их поиску", - сказал собеседник агентства.Прокуратура и СУСК России по региону ведут проверки по факту случившегося. По данным регионального следственного управления, один человек погиб и пятеро пострадали.ГУ МЧС по региону сообщает, что в результате земляных работ произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий между первым этажом и подвалом в двухэтажном административном здании. Мэр Ярославля Владимир Волков в своем Telegram-канале уточнил, что ремонтные работы заказал собственник помещения. "На мой взгляд, это нарушение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ. Но окончательные выводы предстоит сделать следствию", - уточнил Волков.
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происшествия, ярославль, михаил евраев, россия
17:36 20.03.2022 (обновлено: 19:04 20.03.2022)
 
Под завалами обрушившегося здания в Ярославле могут быть люди

Под завалами после обрушения перекрытий в здании в Ярославле могут быть люди

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкОбрушение в здании магазина "Ароматный мир" на улице Депутатская в Ярославле
Обрушение в здании магазина Ароматный мир на улице Депутатская в Ярославле - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Обрушение в здании магазина "Ароматный мир" на улице Депутатская в Ярославле
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Люди могут оставаться под завалами после обрушения перекрытий в здании в Ярославле, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее врио губернатора Михаил Евраев написал в своем Telegram-канале, что в магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ обрушилась крыша. Там находились рабочие, 14 человек. Один из них погиб, восемь человек госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии. По данным Евраева, под завалами нет людей.
По данным источника, пока рано говорить о том, что под завалами никого нет.
"Под завалами могут быть люди, идет работа по их поиску", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура и СУСК России по региону ведут проверки по факту случившегося. По данным регионального следственного управления, один человек погиб и пятеро пострадали.
ГУ МЧС по региону сообщает, что в результате земляных работ произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий между первым этажом и подвалом в двухэтажном административном здании. Мэр Ярославля Владимир Волков в своем Telegram-канале уточнил, что ремонтные работы заказал собственник помещения. "На мой взгляд, это нарушение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ. Но окончательные выводы предстоит сделать следствию", - уточнил Волков.
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ПроисшествияЯрославльМихаил ЕвраевРоссия
 
 
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