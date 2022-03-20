https://ria.ru/20220320/vpn-1779097417.html

Эксперты предупредили о последствиях использования VPN на смартфоне

Эксперты предупредили о последствиях использования VPN на смартфоне - РИА Новости, 20.03.2022

Эксперты предупредили о последствиях использования VPN на смартфоне

Использование VPN на смартфонах не влияет на сотовую связь, но качество и скорость мобильного интернета могут пострадать, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T08:27

2022-03-20T08:27

2022-03-20T08:27

технологии

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Использование VPN на смартфонах не влияет на сотовую связь, но качество и скорость мобильного интернета могут пострадать, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Установка и использование VPN на смартфоне на качество сотовой связи влияния не окажет, так как VPN-соединение использует сотовую сеть в качестве транспорта, и именно она определяет верхнюю границу по качеству. Что касается мобильного интернета... то здесь качество уже может пострадать", - сказал главный архитектор, руководитель проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василий Шубин.Эксперт отметил, что это происходит по причине того, что VPN создает дополнительную "прослойку" в виде накладных расходов по шифрованию трафика и влияния точки выхода в интернет из VPN сети, которая может иметь низкую производительность и более высокие задержки. Эксперт добавил, что при использовании VPN трафик уже не передается по кратчайшему пути между ресурсом и пользователем."На качество голосовых вызовов и качество мобильного интернета от вышки к устройству факт установки VPN-клиента и подключения VPN-соединения влиять не может. Но точно влияет на конечную скорость интернета, так как на пути данных появляется дополнительный шаг. Насколько сильно это влияние - зависит от VPN сервиса", - рассказал заместитель руководителя проекта "Рутокен VPN" (Компания "Актив") Дмитрий Тимофеевский.

https://ria.ru/20220315/internet-1778266758.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, общество