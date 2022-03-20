Рейтинг@Mail.ru
Эксперты предупредили о последствиях использования VPN на смартфоне - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220320/vpn-1779097417.html
Эксперты предупредили о последствиях использования VPN на смартфоне
Эксперты предупредили о последствиях использования VPN на смартфоне - РИА Новости, 20.03.2022
Эксперты предупредили о последствиях использования VPN на смартфоне
Использование VPN на смартфонах не влияет на сотовую связь, но качество и скорость мобильного интернета могут пострадать, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T08:27
2022-03-20T08:27
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Использование VPN на смартфонах не влияет на сотовую связь, но качество и скорость мобильного интернета могут пострадать, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Установка и использование VPN на смартфоне на качество сотовой связи влияния не окажет, так как VPN-соединение использует сотовую сеть в качестве транспорта, и именно она определяет верхнюю границу по качеству. Что касается мобильного интернета... то здесь качество уже может пострадать", - сказал главный архитектор, руководитель проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василий Шубин.Эксперт отметил, что это происходит по причине того, что VPN создает дополнительную "прослойку" в виде накладных расходов по шифрованию трафика и влияния точки выхода в интернет из VPN сети, которая может иметь низкую производительность и более высокие задержки. Эксперт добавил, что при использовании VPN трафик уже не передается по кратчайшему пути между ресурсом и пользователем."На качество голосовых вызовов и качество мобильного интернета от вышки к устройству факт установки VPN-клиента и подключения VPN-соединения влиять не может. Но точно влияет на конечную скорость интернета, так как на пути данных появляется дополнительный шаг. Насколько сильно это влияние - зависит от VPN сервиса", - рассказал заместитель руководителя проекта "Рутокен VPN" (Компания "Актив") Дмитрий Тимофеевский.
https://ria.ru/20220315/internet-1778266758.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba98d0e5f633d4f9627d75c2f39aba68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество
08:27 20.03.2022
 
Эксперты предупредили о последствиях использования VPN на смартфоне

Эксперты: установка и активация VPN на смартфоне снижает качество мобильного интернета

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон в руках
Смартфон в руках - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Смартфон в руках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Использование VPN на смартфонах не влияет на сотовую связь, но качество и скорость мобильного интернета могут пострадать, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Установка и использование VPN на смартфоне на качество сотовой связи влияния не окажет, так как VPN-соединение использует сотовую сеть в качестве транспорта, и именно она определяет верхнюю границу по качеству. Что касается мобильного интернета... то здесь качество уже может пострадать", - сказал главный архитектор, руководитель проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василий Шубин.
Эксперт отметил, что это происходит по причине того, что VPN создает дополнительную "прослойку" в виде накладных расходов по шифрованию трафика и влияния точки выхода в интернет из VPN сети, которая может иметь низкую производительность и более высокие задержки. Эксперт добавил, что при использовании VPN трафик уже не передается по кратчайшему пути между ресурсом и пользователем.
"На качество голосовых вызовов и качество мобильного интернета от вышки к устройству факт установки VPN-клиента и подключения VPN-соединения влиять не может. Но точно влияет на конечную скорость интернета, так как на пути данных появляется дополнительный шаг. Насколько сильно это влияние - зависит от VPN сервиса", - рассказал заместитель руководителя проекта "Рутокен VPN" (Компания "Актив") Дмитрий Тимофеевский.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 14:47
Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России, заявил Хинштейн
 
ТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала