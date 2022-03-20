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Россия откроет иностранцам-победителям "Лидеров России" новые возможности - РИА Новости, 20.03.2022
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Россия откроет иностранцам-победителям "Лидеров России" новые возможности
Россия откроет иностранцам-победителям "Лидеров России" новые возможности - РИА Новости, 20.03.2022
Россия откроет иностранцам-победителям "Лидеров России" новые возможности
Победители трека "Международный" конкурса "Лидеры России" граждане иностранных государств получат возможности реализоваться в России даже во время таких... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:41
2022-03-20T17:41
"лидеры россии"
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Победители трека "Международный" конкурса "Лидеры России" граждане иностранных государств получат возможности реализоваться в России даже во время таких "сдвигов" в мире, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Вы все не только победители, вы все лидеры. Я хочу вас с этим поздравить и сказать, что впереди у вас у всех огромные возможности: возможности, предоставляемые в соответствии с правилами конкурса, возможности реализовать себя, возможности проявить себя в России, потому что время таких тектонических сдвигов, которые происходят сейчас в мире – это, конечно, время вызова, но это время возможностей. Любой такой кризис, такие масштабные изменения – они открывают огромное окно возможностей. И Россия сегодня, безусловно, страна возможностей. Эти возможности предоставляются для каждого из вас", - сказал Кириенко на церемонии награждения победителей трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Более 10 тысяч человек из 150 стран мира приняли участие в отдельном международном треке конкурса "Лидеры России", добавил Кириенко.Трек "Международный" был запущен впервые в 2021 году в четвертом сезоне конкурса "Лидеры России" по решению Президента России по итогам заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". В очном финале, который состоялся в Москве 18-20 марта 2022 года, принимали участие 70 конкурсантов – граждане 19 стран мира: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины.В соответствии с указом Президента РФ, вступившим в силу 16 августа 2021 года, упрощена процедура получения гражданства Российской Федерации для победителей проектов президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей". Финалисты трека "Международный" при условии соблюдения требований российского законодательства по ускоренной процедуре смогут претендовать на получение вида на жительство в РФ, а победители – претендовать на получение российского гражданства. Семь победителей трека "Международный" получили право участвовать в суперфинале конкурса "Лидеры России".
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"лидеры россии", россия, сергей кириенко
17:41 20.03.2022
 
Россия откроет иностранцам-победителям "Лидеров России" новые возможности

Кириенко: Россия откроет иностранцам-победителям "Лидеров России" новые возможности

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСтенд с символикой конкурса "Лидеры России 2020"
Стенд с символикой конкурса Лидеры России 2020 - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Стенд с символикой конкурса "Лидеры России 2020". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Победители трека "Международный" конкурса "Лидеры России" граждане иностранных государств получат возможности реализоваться в России даже во время таких "сдвигов" в мире, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Вы все не только победители, вы все лидеры. Я хочу вас с этим поздравить и сказать, что впереди у вас у всех огромные возможности: возможности, предоставляемые в соответствии с правилами конкурса, возможности реализовать себя, возможности проявить себя в России, потому что время таких тектонических сдвигов, которые происходят сейчас в мире – это, конечно, время вызова, но это время возможностей. Любой такой кризис, такие масштабные изменения – они открывают огромное окно возможностей. И Россия сегодня, безусловно, страна возможностей. Эти возможности предоставляются для каждого из вас", - сказал Кириенко на церемонии награждения победителей трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
Более 10 тысяч человек из 150 стран мира приняли участие в отдельном международном треке конкурса "Лидеры России", добавил Кириенко.
Трек "Международный" был запущен впервые в 2021 году в четвертом сезоне конкурса "Лидеры России" по решению Президента России по итогам заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". В очном финале, который состоялся в Москве 18-20 марта 2022 года, принимали участие 70 конкурсантов – граждане 19 стран мира: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины.
В соответствии с указом Президента РФ, вступившим в силу 16 августа 2021 года, упрощена процедура получения гражданства Российской Федерации для победителей проектов президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей". Финалисты трека "Международный" при условии соблюдения требований российского законодательства по ускоренной процедуре смогут претендовать на получение вида на жительство в РФ, а победители – претендовать на получение российского гражданства. Семь победителей трека "Международный" получили право участвовать в суперфинале конкурса "Лидеры России".
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