Россия откроет иностранцам-победителям "Лидеров России" новые возможности
Кириенко: Россия откроет иностранцам-победителям "Лидеров России" новые возможности
Стенд с символикой конкурса "Лидеры России 2020". Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Победители трека "Международный" конкурса "Лидеры России" граждане иностранных государств получат возможности реализоваться в России даже во время таких "сдвигов" в мире, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Вы все не только победители, вы все лидеры. Я хочу вас с этим поздравить и сказать, что впереди у вас у всех огромные возможности: возможности, предоставляемые в соответствии с правилами конкурса, возможности реализовать себя, возможности проявить себя в России, потому что время таких тектонических сдвигов, которые происходят сейчас в мире – это, конечно, время вызова, но это время возможностей. Любой такой кризис, такие масштабные изменения – они открывают огромное окно возможностей. И Россия сегодня, безусловно, страна возможностей. Эти возможности предоставляются для каждого из вас", - сказал Кириенко на церемонии награждения победителей трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
Более 10 тысяч человек из 150 стран мира приняли участие в отдельном международном треке конкурса "Лидеры России", добавил Кириенко.
Трек "Международный" был запущен впервые в 2021 году в четвертом сезоне конкурса "Лидеры России" по решению Президента России по итогам заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". В очном финале, который состоялся в Москве 18-20 марта 2022 года, принимали участие 70 конкурсантов – граждане 19 стран мира: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины.
В соответствии с указом Президента РФ, вступившим в силу 16 августа 2021 года, упрощена процедура получения гражданства Российской Федерации для победителей проектов президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей". Финалисты трека "Международный" при условии соблюдения требований российского законодательства по ускоренной процедуре смогут претендовать на получение вида на жительство в РФ, а победители – претендовать на получение российского гражданства. Семь победителей трека "Международный" получили право участвовать в суперфинале конкурса "Лидеры России".
31 марта 2021, 20:06Матвиенко: "Лидеры России" – один из самых эффективных кадровых проектов