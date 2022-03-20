https://ria.ru/20220320/voennye-1779162475.html
За сутки В ДНР уничтожили 24 украинских военных
За сутки В ДНР уничтожили 24 украинских военных - РИА Новости, 20.03.2022
За сутки В ДНР уничтожили 24 украинских военных
Двадцать четыре украинских военнослужащих уничтожены в ДНР с начала текущих суток, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T19:23
2022-03-20T19:23
2022-03-20T20:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Двадцать четыре украинских военнослужащих уничтожены в ДНР с начала текущих суток, сообщает народная милиция республики."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 24 украинских оккупанта", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.По данным ДНР, восемь военнослужащих Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону республики на горловском направлении. Отмечается, что с начала специальной военной операции на сторону ДНР добровольно перешли 288 военнослужащих Украины."К большому сожалению, за прошедшие сутки в борьбе за независимость семь защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 24 получили ранения", - указывается в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220320/ukraina-1779108821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
19:23 20.03.2022 (обновлено: 20:10 20.03.2022)
За сутки В ДНР уничтожили 24 украинских военных
Народная милиция ДНР: за сутки наши военнослужащие уничтожили 24 украинских военных