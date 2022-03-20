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За сутки В ДНР уничтожили 24 украинских военных - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/voennye-1779162475.html
За сутки В ДНР уничтожили 24 украинских военных
За сутки В ДНР уничтожили 24 украинских военных - РИА Новости, 20.03.2022
За сутки В ДНР уничтожили 24 украинских военных
Двадцать четыре украинских военнослужащих уничтожены в ДНР с начала текущих суток, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T19:23
2022-03-20T20:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Двадцать четыре украинских военнослужащих уничтожены в ДНР с начала текущих суток, сообщает народная милиция республики."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 24 украинских оккупанта", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.По данным ДНР, восемь военнослужащих Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону республики на горловском направлении. Отмечается, что с начала специальной военной операции на сторону ДНР добровольно перешли 288 военнослужащих Украины."К большому сожалению, за прошедшие сутки в борьбе за независимость семь защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 24 получили ранения", - указывается в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220320/ukraina-1779108821.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
19:23 20.03.2022 (обновлено: 20:10 20.03.2022)
 
За сутки В ДНР уничтожили 24 украинских военных

Народная милиция ДНР: за сутки наши военнослужащие уничтожили 24 украинских военных

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Двадцать четыре украинских военнослужащих уничтожены в ДНР с начала текущих суток, сообщает народная милиция республики.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 24 украинских оккупанта", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.
По данным ДНР, восемь военнослужащих Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону республики на горловском направлении. Отмечается, что с начала специальной военной операции на сторону ДНР добровольно перешли 288 военнослужащих Украины.
"К большому сожалению, за прошедшие сутки в борьбе за независимость семь защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 24 получили ранения", - указывается в заявлении.
Военнослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 10:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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