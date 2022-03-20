https://ria.ru/20220320/vk-1779126444.html
VK опровергла сообщения СМИ о "продаже рекламы" британскому правительству
VK опровергла сообщения СМИ о "продаже рекламы" британскому правительству - РИА Новости, 20.03.2022
VK опровергла сообщения СМИ о "продаже рекламы" британскому правительству
Информация о "продаже рекламы" VK британскому правительству, направленной на продвижение позиции страны по Украине в социальной сети "ВКонтакте", не... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:38
2022-03-20T13:38
2022-03-20T15:26
общество
россия
вконтакте
великобритания
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Информация о "продаже рекламы" VK британскому правительству, направленной на продвижение позиции страны по Украине в социальной сети "ВКонтакте", не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе компании.Ранее появилась информация о том, что британские власти ради продвижения среди россиян своей позиции по Украине покупали рекламу в принадлежащей VK социальной сети "ВКонтакте", об этом сообщила газета Sunday Telegraph."Указанная информация не соответствует действительности. Продвижение на наших рекламных платформах проходит обязательную модерацию. На ресурсах VK и в рекламной сети может быть показана только та реклама, которая соответствует правилам VK и законодательству РФ", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778873932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вконтакте, великобритания
13:38 20.03.2022 (обновлено: 15:26 20.03.2022)
VK опровергла сообщения СМИ о "продаже рекламы" британскому правительству
VK опровергла сообщения западных СМИ о "продаже рекламы" британскому правительству