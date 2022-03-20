Чехия выдала более 200 тысяч виз беженцам с Украины
МВД Чехии: полиция выдала уже более 200 тысяч специальных виз беженцам с Украины
© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 20 мар – РИА Новости. Специальные визы, разрешающие пребывание в Чехии, получили уже более чем 200 тысяч беженцев из Украины, сообщило в воскресенье МВД республики на своем сайте.
"С начала военных действий на Украине специальные визы для пребывания в республике получили 200 852 беженца из Украины. Из них уже прошли регистрацию в полиции по делам иностранцев 107,8 тысячи человек, в частности, в субботу – 2139 человек", - говорится в сообщении.
В целом на территории Чехии, по данным местных СМИ, находятся в настоящее время около 300 тысяч беженцев из Украины.
Как заявил в четверг журналистам премьер Петр Фиала, в Чехии практически исчерпаны возможности для размещения беженцев, которые рассчитаны на прием 2% от населения республики (население Чехии составляет 10,7 миллиона человек). При этом премьер подчеркнул, что Чехия ни в коем случае не будет требовать перераспределения беженцев по другим странам Евросоюза, но рассчитывает на финансовую помощь ЕС в этом вопросе. Предполагается создание как временных, так и постоянных комплексов для проживания беженцев.
Наибольший напор беженцев из Украины испытывают Прага, а также Центрально-Чешский и Южно-Моравский края. Поэтому часть беженцы на автобусах перевозится отсюда в другие края республики, где еще имеются возможности для их размещения.