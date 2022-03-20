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Чехия выдала более 200 тысяч виз беженцам с Украины

Чехия выдала более 200 тысяч виз беженцам с Украины - РИА Новости, 20.03.2022

Чехия выдала более 200 тысяч виз беженцам с Украины

Специальные визы, разрешающие пребывание в Чехии, получили уже более чем 200 тысяч беженцев из Украины, сообщило в воскресенье МВД республики на своем сайте. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T14:32

2022-03-20T14:32

2022-03-20T14:32

обострение ситуации в днр и лнр

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чехия

прага

украина

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ПРАГА, 20 мар – РИА Новости. Специальные визы, разрешающие пребывание в Чехии, получили уже более чем 200 тысяч беженцев из Украины, сообщило в воскресенье МВД республики на своем сайте."С начала военных действий на Украине специальные визы для пребывания в республике получили 200 852 беженца из Украины. Из них уже прошли регистрацию в полиции по делам иностранцев 107,8 тысячи человек, в частности, в субботу – 2139 человек", - говорится в сообщении.В целом на территории Чехии, по данным местных СМИ, находятся в настоящее время около 300 тысяч беженцев из Украины.Как заявил в четверг журналистам премьер Петр Фиала, в Чехии практически исчерпаны возможности для размещения беженцев, которые рассчитаны на прием 2% от населения республики (население Чехии составляет 10,7 миллиона человек). При этом премьер подчеркнул, что Чехия ни в коем случае не будет требовать перераспределения беженцев по другим странам Евросоюза, но рассчитывает на финансовую помощь ЕС в этом вопросе. Предполагается создание как временных, так и постоянных комплексов для проживания беженцев.Наибольший напор беженцев из Украины испытывают Прага, а также Центрально-Чешский и Южно-Моравский края. Поэтому часть беженцы на автобусах перевозится отсюда в другие края республики, где еще имеются возможности для их размещения.

чехия

прага

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, петр фиала, чехия, прага, украина, евросоюз