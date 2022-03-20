https://ria.ru/20220320/vaktsina-1779093410.html
Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона"
Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона" - РИА Новости, 20.03.2022
Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона"
Назальную вакцину от коронавирусной инфекции в экспериментальных опытах проверяют против штамма "омикрон", она работает, заявил РИА Новости директор НИЦ... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T06:26
2022-03-20T06:26
2022-03-20T06:26
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Назальную вакцину от коронавирусной инфекции в экспериментальных опытах проверяют против штамма "омикрон", она работает, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Да, в экспериментальных опытах ее проверяют против "омикрона", она работает", - сказал он.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса ("SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021"), разработанной Центром Гамалеи. В пятницу сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины от ковида.
https://ria.ru/20220320/vaktsina-1779089035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона"
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона"