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Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона" - РИА Новости, 20.03.2022
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https://ria.ru/20220320/vaktsina-1779093410.html
Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона"
Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона" - РИА Новости, 20.03.2022
Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона"
Назальную вакцину от коронавирусной инфекции в экспериментальных опытах проверяют против штамма "омикрон", она работает, заявил РИА Новости директор НИЦ... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T06:26
2022-03-20T06:26
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Назальную вакцину от коронавирусной инфекции в экспериментальных опытах проверяют против штамма "омикрон", она работает, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Да, в экспериментальных опытах ее проверяют против "омикрона", она работает", - сказал он.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса ("SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021"), разработанной Центром Гамалеи. В пятницу сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины от ковида.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:26 20.03.2022
 
Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона"

Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона"

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Назальную вакцину от коронавирусной инфекции в экспериментальных опытах проверяют против штамма "омикрон", она работает, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Да, в экспериментальных опытах ее проверяют против "омикрона", она работает", - сказал он.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
03:26Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал, как будут использовать назальную вакцину от COVID-19
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса ("SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021"), разработанной Центром Гамалеи. В пятницу сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины от ковида.
 
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