https://ria.ru/20220320/vaktsina-1779093410.html

Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона"

Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона" - РИА Новости, 20.03.2022

Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона"

Назальную вакцину от коронавирусной инфекции в экспериментальных опытах проверяют против штамма "омикрон", она работает, заявил РИА Новости директор НИЦ... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T06:26

2022-03-20T06:26

2022-03-20T06:26

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Назальную вакцину от коронавирусной инфекции в экспериментальных опытах проверяют против штамма "омикрон", она работает, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Да, в экспериментальных опытах ее проверяют против "омикрона", она работает", - сказал он.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса ("SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021"), разработанной Центром Гамалеи. В пятницу сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины от ковида.

https://ria.ru/20220320/vaktsina-1779089035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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