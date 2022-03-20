https://ria.ru/20220320/vaktsina-1779089035.html

Гинцбург рассказал, как будут использовать назальную вакцину от COVID-19

Гинцбург рассказал, как будут использовать назальную вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 20.03.2022

Гинцбург рассказал, как будут использовать назальную вакцину от COVID-19

Назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться пока как бустер после вакцинации "Спутником V", в результате исследования будет понятно,... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T03:26

2022-03-20T03:26

2022-03-20T03:26

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683331_0:222:2606:1688_1920x0_80_0_0_659d14ac82a402537c621f867e9993ba.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться пока как бустер после вакцинации "Спутником V", в результате исследования будет понятно, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург."Сейчас будем использовать ее как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она дает довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает", - сказал Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи. В пятницу сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20220319/sputnik-m-1778967854.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19