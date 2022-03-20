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Гинцбург рассказал, как будут использовать назальную вакцину от COVID-19
Гинцбург рассказал, как будут использовать назальную вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 20.03.2022
Гинцбург рассказал, как будут использовать назальную вакцину от COVID-19
Назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться пока как бустер после вакцинации "Спутником V", в результате исследования будет понятно,... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T03:26
2022-03-20T03:26
2022-03-20T03:26
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться пока как бустер после вакцинации "Спутником V", в результате исследования будет понятно, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург."Сейчас будем использовать ее как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она дает довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает", - сказал Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи. В пятницу сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20220319/sputnik-m-1778967854.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Гинцбург рассказал, как будут использовать назальную вакцину от COVID-19
Глава НИЦ Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 пока будут использовать как бустер