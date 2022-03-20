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ВКС России поразили 89 украинских военных объектов - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВКС России поразили 89 украинских военных объектов
ВКС России поразили 89 украинских военных объектов - РИА Новости, 20.03.2022
ВКС России поразили 89 украинских военных объектов
Авиация Вооруженных сил России за день поразила 89 военных объектов Украины, в том числе четыре командных пункта и 65 мест скопления боевой техники, заявил на... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:21
2022-03-20T20:24
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Авиация Вооруженных сил России за день поразила 89 военных объектов Украины, в том числе четыре командных пункта и 65 мест скопления боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков."Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов", - добавил он.
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, в мире
20:21 20.03.2022 (обновлено: 20:24 20.03.2022)
 
ВКС России поразили 89 украинских военных объектов

Минобороны сообщило, что ВКС России поразили 89 украинских военных объектов

© РИА НовостиУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Авиация Вооруженных сил России за день поразила 89 военных объектов Украины, в том числе четыре командных пункта и 65 мест скопления боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.
"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов", - добавил он.
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