https://ria.ru/20220320/ukraina-1779168903.html

ВКС России поразили 89 украинских военных объектов

ВКС России поразили 89 украинских военных объектов - РИА Новости, 20.03.2022

ВКС России поразили 89 украинских военных объектов

Авиация Вооруженных сил России за день поразила 89 военных объектов Украины, в том числе четыре командных пункта и 65 мест скопления боевой техники, заявил на... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T20:21

2022-03-20T20:21

2022-03-20T20:24

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Авиация Вооруженных сил России за день поразила 89 военных объектов Украины, в том числе четыре командных пункта и 65 мест скопления боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков."Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов", - добавил он.

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Петр Попадюк

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, в мире