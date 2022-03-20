https://ria.ru/20220320/ukraina-1779168903.html
ВКС России поразили 89 украинских военных объектов
ВКС России поразили 89 украинских военных объектов - РИА Новости, 20.03.2022
ВКС России поразили 89 украинских военных объектов
Авиация Вооруженных сил России за день поразила 89 военных объектов Украины, в том числе четыре командных пункта и 65 мест скопления боевой техники, заявил на... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:21
2022-03-20T20:21
2022-03-20T20:24
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Авиация Вооруженных сил России за день поразила 89 военных объектов Украины, в том числе четыре командных пункта и 65 мест скопления боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков."Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов", - добавил он.
https://ria.ru/20220320/kharkov-1779166830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, в мире
20:21 20.03.2022 (обновлено: 20:24 20.03.2022)
ВКС России поразили 89 украинских военных объектов
Минобороны сообщило, что ВКС России поразили 89 украинских военных объектов