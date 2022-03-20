https://ria.ru/20220320/ukraina-1779147699.html
Зеленский продлил военное положение на Украине на 30 суток
Зеленский продлил военное положение на Украине на 30 суток - РИА Новости, 20.03.2022
Зеленский продлил военное положение на Украине на 30 суток
Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта, сообщается на сайте Верховной Рады. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T16:53
2022-03-20T16:53
2022-03-20T17:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта, сообщается на сайте Верховной Рады."Продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта.
https://ria.ru/20220320/feyki-1779101105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
16:53 20.03.2022 (обновлено: 17:54 20.03.2022)
Зеленский продлил военное положение на Украине на 30 суток
Президент Украины Зеленский подписал закон о продлении военного положения на 30 суток