https://ria.ru/20220320/ukraina-1779147699.html

Зеленский продлил военное положение на Украине на 30 суток

Зеленский продлил военное положение на Украине на 30 суток - РИА Новости, 20.03.2022

Зеленский продлил военное положение на Украине на 30 суток

Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта, сообщается на сайте Верховной Рады. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:53

2022-03-20T16:53

2022-03-20T17:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир зеленский

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта, сообщается на сайте Верховной Рады."Продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта.

https://ria.ru/20220320/feyki-1779101105.html

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Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский