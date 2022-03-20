Рейтинг@Mail.ru
Зеленский продлил военное положение на Украине на 30 суток - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/ukraina-1779147699.html
Зеленский продлил военное положение на Украине на 30 суток
Зеленский продлил военное положение на Украине на 30 суток - РИА Новости, 20.03.2022
Зеленский продлил военное положение на Украине на 30 суток
Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта, сообщается на сайте Верховной Рады. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T16:53
2022-03-20T17:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774854635_268:730:2612:2048_1920x0_80_0_0_74aea545c8e212ed0560897f6edc73d9.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта, сообщается на сайте Верховной Рады."Продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта.
https://ria.ru/20220320/feyki-1779101105.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774854635_885:807:2539:2048_1920x0_80_0_0_2d7f2e70967b668dd3c0a8172287a2e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
16:53 20.03.2022 (обновлено: 17:54 20.03.2022)
 
Зеленский продлил военное положение на Украине на 30 суток

Президент Украины Зеленский подписал закон о продлении военного положения на 30 суток

© REUTERS / Umit BektasУкраинские военные в центре Киеве
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Украинские военные в центре Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта, сообщается на сайте Верховной Рады.
"Продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток", — говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта.
Военнослужащий и жительница города Счастье в Луганской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 09:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Французский доброволец раскритиковал Запад за поток фейк-ньюс о Донбассе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала