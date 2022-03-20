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Очевидец заявил, что власти не выпускали из Рубежного мужчин - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/ukraina-1779132159.html
Очевидец заявил, что власти не выпускали из Рубежного мужчин
Очевидец заявил, что власти не выпускали из Рубежного мужчин - РИА Новости, 20.03.2022
Очевидец заявил, что власти не выпускали из Рубежного мужчин
Украинские власти не эвакуировали и не выпускали из города Рубежное в Донбассе мужчин и женщин старше 40 лет, рассказал РИА Новости житель освобожденного города РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:29
2022-03-20T19:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
рубежное
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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РУБЕЖНОЕ, 20 мар – РИА Новости. Украинские власти не эвакуировали и не выпускали из города Рубежное в Донбассе мужчин и женщин старше 40 лет, рассказал РИА Новости житель освобожденного города Андрей.Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются на окраинах. В субботу оборонное ведомство республики заявляло, что украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории."Эвакуировали украинские власти (до начала активных военных действий – ред.) интересно, выборочно людей… Старше 40 женщин не выпускали, сидите, ждите следующей эвакуации. Мужчин, соответственно, любого возраста не выпускали, с 18 лет и выше – не выпускали", - рассказал житель Рубежного.По словам местных жителей, мэр города Рубежное выехал более 10 дней назад, представителей украинской власти в городе также нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/donbass-1779125423.html
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рубежное
донецкая народная республика
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Жители города Рубежное о "выборочной эвакуации"
Житель города Рубежное рассказывает о "выборочной эвакуации" властями Украины жителей города. Женщин старше 40 лет и мужчин из города не выпускали.
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, рубежное, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:29 20.03.2022 (обновлено: 19:41 20.03.2022)
 
Очевидец заявил, что власти не выпускали из Рубежного мужчин

Очевидец заявил, что власти не выпускали из Рубежного мужчин и женщин старше 40 лет

Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ, 20 мар – РИА Новости. Украинские власти не эвакуировали и не выпускали из города Рубежное в Донбассе мужчин и женщин старше 40 лет, рассказал РИА Новости житель освобожденного города Андрей.
Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются на окраинах. В субботу оборонное ведомство республики заявляло, что украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории.
Жители Рубежного о провокации ВСУ – вызвать ответный огонь по жилым кварталам со стороны РФ и ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 13:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ пытались спровоцировать огонь по домам в Рубежном, заявили очевидцы
"Эвакуировали украинские власти (до начала активных военных действий – ред.) интересно, выборочно людей… Старше 40 женщин не выпускали, сидите, ждите следующей эвакуации. Мужчин, соответственно, любого возраста не выпускали, с 18 лет и выше – не выпускали", - рассказал житель Рубежного.
По словам местных жителей, мэр города Рубежное выехал более 10 дней назад, представителей украинской власти в городе также нет.
"Телевидения нет, информации никакой нет, телефоны не работают, выживаем за счет своих запасов", - рассказал один из местных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 13:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские силовики в Рубежном забрали пожарные машины, сообщил очевидец
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРубежноеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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