https://ria.ru/20220320/ukraina-1779132159.html
Очевидец заявил, что власти не выпускали из Рубежного мужчин
Очевидец заявил, что власти не выпускали из Рубежного мужчин - РИА Новости, 20.03.2022
Очевидец заявил, что власти не выпускали из Рубежного мужчин
Украинские власти не эвакуировали и не выпускали из города Рубежное в Донбассе мужчин и женщин старше 40 лет, рассказал РИА Новости житель освобожденного города РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:29
2022-03-20T14:29
2022-03-20T19:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
рубежное
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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РУБЕЖНОЕ, 20 мар – РИА Новости. Украинские власти не эвакуировали и не выпускали из города Рубежное в Донбассе мужчин и женщин старше 40 лет, рассказал РИА Новости житель освобожденного города Андрей.Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются на окраинах. В субботу оборонное ведомство республики заявляло, что украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории."Эвакуировали украинские власти (до начала активных военных действий – ред.) интересно, выборочно людей… Старше 40 женщин не выпускали, сидите, ждите следующей эвакуации. Мужчин, соответственно, любого возраста не выпускали, с 18 лет и выше – не выпускали", - рассказал житель Рубежного.По словам местных жителей, мэр города Рубежное выехал более 10 дней назад, представителей украинской власти в городе также нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/donbass-1779125423.html
https://ria.ru/20220320/ukraina-1779124617.html
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Жители города Рубежное о "выборочной эвакуации"
Житель города Рубежное рассказывает о "выборочной эвакуации" властями Украины жителей города. Женщин старше 40 лет и мужчин из города не выпускали.
2022-03-20T14:29
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PT1M29S
РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, рубежное, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:29 20.03.2022 (обновлено: 19:41 20.03.2022)
Очевидец заявил, что власти не выпускали из Рубежного мужчин
Очевидец заявил, что власти не выпускали из Рубежного мужчин и женщин старше 40 лет