13:18 20.03.2022 (обновлено: 13:58 20.03.2022)
Украинские силовики в Рубежном забрали пожарные машины, сообщил очевидец
Очевидец рассказал, как украинские военные забрали пожарные машины и "скорые" в Рубежном
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики. Архивное фото
РУБЕЖНОЕ, 20 мар – РИА Новости. Украинские силовики во время активизации боев в Рубежном в ЛНР забирали для своих нужд "скорые" и пожарные машины, рассказал РИА Новости житель освобожденного города.
Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются на окраинах. В субботу оборонное ведомство республики заявляло, что украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории.
"Скорые" есть и пожарные, но их забрали укры (украинские силовики – ред.) И они на них раскатывали. Как началась война, все они поотбирали", - рассказал РИА Новости местный житель.
Его сосед уточнил, что очень много на данный момент пожилых людей и людей, которым нужна медицинская помощь, остаются в подвалах.
"Ни одного окна нет, все повыбивало, все до одного окна повыносило. Я схватила документы и выбежала в чем была. Лекарства все в квартире остались… Конечно, дома лучше, но пятый этаж и окна во всем стояке выбиты…", - рассказывает пожилая жительница Рубежного.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.