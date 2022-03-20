https://ria.ru/20220320/ukraina-1779124617.html

Украинские силовики в Рубежном забрали пожарные машины, сообщил очевидец

Украинские силовики в Рубежном забрали пожарные машины, сообщил очевидец - РИА Новости, 20.03.2022

Украинские силовики в Рубежном забрали пожарные машины, сообщил очевидец

Украинские силовики во время активизации боев в Рубежном в ЛНР забирали для своих нужд "скорые" и пожарные машины, рассказал РИА Новости житель освобожденного... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T13:18

2022-03-20T13:18

2022-03-20T13:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

рубежное

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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РУБЕЖНОЕ, 20 мар – РИА Новости. Украинские силовики во время активизации боев в Рубежном в ЛНР забирали для своих нужд "скорые" и пожарные машины, рассказал РИА Новости житель освобожденного города.Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются на окраинах. В субботу оборонное ведомство республики заявляло, что украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории."Скорые" есть и пожарные, но их забрали укры (украинские силовики – ред.) И они на них раскатывали. Как началась война, все они поотбирали", - рассказал РИА Новости местный житель.Его сосед уточнил, что очень много на данный момент пожилых людей и людей, которым нужна медицинская помощь, остаются в подвалах."Ни одного окна нет, все повыбивало, все до одного окна повыносило. Я схватила документы и выбежала в чем была. Лекарства все в квартире остались… Конечно, дома лучше, но пятый этаж и окна во всем стояке выбиты…", - рассказывает пожилая жительница Рубежного.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779096463.html

https://ria.ru/20220319/rubezhnoe-1778977543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, рубежное, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр