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Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую технику - РИА Новости, 20.03.2022
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Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую технику
Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую технику - РИА Новости, 20.03.2022
Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую технику
Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетанковой техники высокоточными ракетными ударами беспилотных летательных аппаратов "Форпост". РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:27
2022-03-20T13:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетанковой техники высокоточными ракетными ударами беспилотных летательных аппаратов "Форпост".В ролике демонстрируется разведывательно-ударный БПЛА "Форпост" в полете, а также работа оператора дрона на пункте управления беспилотником. Затем показаны попадания ракет дронов этого типа по бронетехнике и другим военным объектам Украины. В частности, в режиме приближения показано уничтожение самоходной артустановки "Гвоздика"."Беспилотные авиационные комплексы Воздушно-космических сил нанесли ракетные удары по самоходной артиллерийской батарее 122 мм гаубиц и военной технике ВСУ", - отмечают в Минобороны.В ведомстве также сообщили, что авиационными средствами поражения были уничтожены батарея самоходных артиллерийских установок, бронированная и автомобильная техника. Авиационные удары беспилотными летательными аппаратами наносились со средних высот."Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220320/ukraina-1779109004.html
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БПЛА "Форпост-Р" ВКС РФ наносит удары по технике ВСУ
БПЛА "Форпост-Р" ВКС РФ наносит удары по технике ВСУ. Уничтожены самоходные гаубицы 2С1 и другая украинская бронетехника.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
11:27 20.03.2022 (обновлено: 13:00 20.03.2022)
 
Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую технику

Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую артиллерийскую батарею

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетанковой техники высокоточными ракетными ударами беспилотных летательных аппаратов "Форпост".
В ролике демонстрируется разведывательно-ударный БПЛА "Форпост" в полете, а также работа оператора дрона на пункте управления беспилотником. Затем показаны попадания ракет дронов этого типа по бронетехнике и другим военным объектам Украины. В частности, в режиме приближения показано уничтожение самоходной артустановки "Гвоздика".
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"Беспилотные авиационные комплексы Воздушно-космических сил нанесли ракетные удары по самоходной артиллерийской батарее 122 мм гаубиц и военной технике ВСУ", - отмечают в Минобороны.
В ведомстве также сообщили, что авиационными средствами поражения были уничтожены батарея самоходных артиллерийских установок, бронированная и автомобильная техника. Авиационные удары беспилотными летательными аппаратами наносились со средних высот.
"Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля", - добавили в ведомстве.
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