https://ria.ru/20220320/ukraina-1779113852.html
Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую технику
Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую технику - РИА Новости, 20.03.2022
Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую технику
Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетанковой техники высокоточными ракетными ударами беспилотных летательных аппаратов "Форпост". РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:27
2022-03-20T11:27
2022-03-20T13:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779122038_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c946e3685ceab96e4dd6a70b3dda0e0.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетанковой техники высокоточными ракетными ударами беспилотных летательных аппаратов "Форпост".В ролике демонстрируется разведывательно-ударный БПЛА "Форпост" в полете, а также работа оператора дрона на пункте управления беспилотником. Затем показаны попадания ракет дронов этого типа по бронетехнике и другим военным объектам Украины. В частности, в режиме приближения показано уничтожение самоходной артустановки "Гвоздика"."Беспилотные авиационные комплексы Воздушно-космических сил нанесли ракетные удары по самоходной артиллерийской батарее 122 мм гаубиц и военной технике ВСУ", - отмечают в Минобороны.В ведомстве также сообщили, что авиационными средствами поражения были уничтожены батарея самоходных артиллерийских установок, бронированная и автомобильная техника. Авиационные удары беспилотными летательными аппаратами наносились со средних высот."Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220320/ukraina-1779109004.html
https://ria.ru/20220320/baza-1779106752.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779122038_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_f9bc668cd89b20a774268abd5ec4e0e5.jpg
БПЛА "Форпост-Р" ВКС РФ наносит удары по технике ВСУ
БПЛА "Форпост-Р" ВКС РФ наносит удары по технике ВСУ. Уничтожены самоходные гаубицы 2С1 и другая украинская бронетехника.
2022-03-20T11:27
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
11:27 20.03.2022 (обновлено: 13:00 20.03.2022)
Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую технику
Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую артиллерийскую батарею