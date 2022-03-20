https://ria.ru/20220320/ukraina-1779113852.html

Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую технику

Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую технику - РИА Новости, 20.03.2022

Российские ударные дроны "Форпост" уничтожили украинскую технику

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетанковой техники высокоточными ракетными ударами беспилотных летательных аппаратов "Форпост". РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T11:27

2022-03-20T11:27

2022-03-20T13:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетанковой техники высокоточными ракетными ударами беспилотных летательных аппаратов "Форпост".В ролике демонстрируется разведывательно-ударный БПЛА "Форпост" в полете, а также работа оператора дрона на пункте управления беспилотником. Затем показаны попадания ракет дронов этого типа по бронетехнике и другим военным объектам Украины. В частности, в режиме приближения показано уничтожение самоходной артустановки "Гвоздика"."Беспилотные авиационные комплексы Воздушно-космических сил нанесли ракетные удары по самоходной артиллерийской батарее 122 мм гаубиц и военной технике ВСУ", - отмечают в Минобороны.В ведомстве также сообщили, что авиационными средствами поражения были уничтожены батарея самоходных артиллерийских установок, бронированная и автомобильная техника. Авиационные удары беспилотными летательными аппаратами наносились со средних высот."Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220320/ukraina-1779109004.html

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БПЛА "Форпост-Р" ВКС РФ наносит удары по технике ВСУ БПЛА "Форпост-Р" ВКС РФ наносит удары по технике ВСУ. Уничтожены самоходные гаубицы 2С1 и другая украинская бронетехника. 2022-03-20T11:27 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины