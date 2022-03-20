https://ria.ru/20220320/ukraina-1779109395.html
Медведев прокомментировал решение Зеленского запретить оппозиционные партии
Медведев прокомментировал решение Зеленского запретить оппозиционные партии - РИА Новости, 20.03.2022
Медведев прокомментировал решение Зеленского запретить оппозиционные партии
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал решение Владимира Зеленского запретить деятельность оппозиционных партий на территории... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:47
2022-03-20T10:47
2022-03-20T10:47
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал решение Владимира Зеленского запретить деятельность оппозиционных партий на территории Украины."Зеленский наконец-то разобрался в тонкостях истинного народовластия. Самый демократический президент современной Украины сделал ещё один шаг навстречу западным идеалам демократии. Решением Совета по нацобороне и безопасности он полностью запретил любую деятельность оппозиционных партий на территории Украины. Не нужны они такие! Молодцы! Так держать!", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ с сарказмом прокомментировал решение главы минсельхоза ФРГ, призвавшего граждан есть меньше мяса, чтобы победить Россию и российское руководство."…употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против (президента РФ) Путина", - сказал глава минсельхоза ФРГ. Причём сам он - вегетарианец. Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу!", - написал Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/partii-1779090347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф
Медведев прокомментировал решение Зеленского запретить оппозиционные партии
Замглавы Совбеза Медведев раскритиковал решение Зеленского запретить оппозиционные партии