https://ria.ru/20220320/ukraina-1779109004.html

Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 207 БПЛА

Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 207 БПЛА - РИА Новости, 20.03.2022

Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 207 БПЛА

Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T10:42

2022-03-20T10:42

2022-03-20T10:42

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/bespilotnik-1778640285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия