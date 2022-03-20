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Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 207 БПЛА - РИА Новости, 20.03.2022
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Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 207 БПЛА
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 207 БПЛА - РИА Новости, 20.03.2022
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 207 БПЛА
Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:42
2022-03-20T10:42
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/bespilotnik-1778640285.html
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в мире, украина, россия
10:42 20.03.2022
 
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 207 БПЛА

Российские военные за время спецоперации уничтожили более 200 украинских беспилотников

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
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