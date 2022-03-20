https://ria.ru/20220320/ukraina-1779109004.html
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 207 БПЛА
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 207 БПЛА - РИА Новости, 20.03.2022
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 207 БПЛА
Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:42
2022-03-20T10:42
2022-03-20T10:42
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/bespilotnik-1778640285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 207 БПЛА
Российские военные за время спецоперации уничтожили более 200 украинских беспилотников
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.