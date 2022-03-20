10:38 20.03.2022 (обновлено: 10:49 20.03.2022)
Потери украинских войск за сутки составили более 70 человек, заявили в ДНР
В народной милиции ДНР заявили, что потери ВСУ за сутки составили более 70 человек
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя
Военнослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 70 человек личного состава, а также технику, сообщает Народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки, военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили более 70 националистов, три танка, пять бронетранспортеров, четыре бронированные машины, полевой артиллерийский склад и более 50 огневых точек противника. Нашими военными захвачены: два танка, три бронированные машины, две БМП, а также образцы иностранного вооружения РЛС AN/TPQ-36 и гранатометы NLAW", - говорится в сообщении.
Народная милиция ДНР также сообщила, что в ходе зачистки от украинских войск Марьинки 15 человек добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.