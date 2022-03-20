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Потери украинских войск за сутки составили более 70 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/ukraina-1779108821.html
Потери украинских войск за сутки составили более 70 человек, заявили в ДНР
Потери украинских войск за сутки составили более 70 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
Потери украинских войск за сутки составили более 70 человек, заявили в ДНР
Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 70 человек личного состава, а также... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:38
2022-03-20T10:49
в мире
донецкая народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 70 человек личного состава, а также технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки, военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили более 70 националистов, три танка, пять бронетранспортеров, четыре бронированные машины, полевой артиллерийский склад и более 50 огневых точек противника. Нашими военными захвачены: два танка, три бронированные машины, две БМП, а также образцы иностранного вооружения РЛС AN/TPQ-36 и гранатометы NLAW", - говорится в сообщении.Народная милиция ДНР также сообщила, что в ходе зачистки от украинских войск Марьинки 15 человек добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/osvobozhdenie-1779109110.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
10:38 20.03.2022 (обновлено: 10:49 20.03.2022)
 
Потери украинских войск за сутки составили более 70 человек, заявили в ДНР

В народной милиции ДНР заявили, что потери ВСУ за сутки составили более 70 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя
Военнослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 70 человек личного состава, а также технику, сообщает Народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки, военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили более 70 националистов, три танка, пять бронетранспортеров, четыре бронированные машины, полевой артиллерийский склад и более 50 огневых точек противника. Нашими военными захвачены: два танка, три бронированные машины, две БМП, а также образцы иностранного вооружения РЛС AN/TPQ-36 и гранатометы NLAW", - говорится в сообщении.
Народная милиция ДНР также сообщила, что в ходе зачистки от украинских войск Марьинки 15 человек добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Боец Народной милиции ДНР в селе Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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