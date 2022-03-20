https://ria.ru/20220320/ukraina-1779108821.html

Потери украинских войск за сутки составили более 70 человек, заявили в ДНР

Потери украинских войск за сутки составили более 70 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022

Потери украинских войск за сутки составили более 70 человек, заявили в ДНР

Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 70 человек личного состава, а также... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T10:38

2022-03-20T10:38

2022-03-20T10:49

в мире

донецкая народная республика

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778868995_0:288:3044:2000_1920x0_80_0_0_067d899be83af06a9590c9494faef276.jpg

ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 70 человек личного состава, а также технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки, военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили более 70 националистов, три танка, пять бронетранспортеров, четыре бронированные машины, полевой артиллерийский склад и более 50 огневых точек противника. Нашими военными захвачены: два танка, три бронированные машины, две БМП, а также образцы иностранного вооружения РЛС AN/TPQ-36 и гранатометы NLAW", - говорится в сообщении.Народная милиция ДНР также сообщила, что в ходе зачистки от украинских войск Марьинки 15 человек добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/osvobozhdenie-1779109110.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф