https://ria.ru/20220320/ukraina-1779107959.html
Российские системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в районе Чистоводовки
Российские системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в районе Чистоводовки - РИА Новости, 20.03.2022
Российские системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в районе Чистоводовки
Российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта, сбиты шесть беспилотников, сообщил журналистам в воскресенье РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:30
2022-03-20T10:30
2022-03-20T10:34
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта, сбиты шесть беспилотников, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники", - сказал Конашенков.Кроме того, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе: один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коханное, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один "Байрактар ТБ-2" в районе Шибенное, а также одна украинская тактическая баллистическая ракета "Точка-У" в районе Чистоводовка севернее населенного пункта Изюм.Огнем артиллерии уничтожены шесть украинских мобильных комплексов РЭБ "Буковель".
https://ria.ru/20220320/kinzhal-1779107459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, изюм (город), украина, ми-8
10:30 20.03.2022 (обновлено: 10:34 20.03.2022)
Российские системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в районе Чистоводовки
Российские системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" севернее населенного пункта Изюм