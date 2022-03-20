https://ria.ru/20220320/ukraina-1779106637.html
Российские военные уничтожили цеха по ремонту украинской бронетехники
Российские военные уничтожили цеха по ремонту украинской бронетехники - РИА Новости, 20.03.2022
Российские военные уничтожили цеха по ремонту украинской бронетехники
Корабли ВМФ России из акватории Черного моря уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" завод по ремонту бронетехники Украины, сообщил в воскресенье журналистам... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:21
2022-03-20T10:21
2022-03-20T10:29
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Корабли ВМФ России из акватории Черного моря уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" завод по ремонту бронетехники Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины."Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
10:21 20.03.2022 (обновлено: 10:29 20.03.2022)
Российские военные уничтожили цеха по ремонту украинской бронетехники
Россия крылатыми ракетами уничтожила цеха по ремонту украинской бронетехники