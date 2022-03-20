https://ria.ru/20220320/ukraina-1779106637.html

Российские военные уничтожили цеха по ремонту украинской бронетехники

Российские военные уничтожили цеха по ремонту украинской бронетехники - РИА Новости, 20.03.2022

Российские военные уничтожили цеха по ремонту украинской бронетехники

Корабли ВМФ России из акватории Черного моря уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" завод по ремонту бронетехники Украины, сообщил в воскресенье журналистам... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T10:21

2022-03-20T10:21

2022-03-20T10:29

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Корабли ВМФ России из акватории Черного моря уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" завод по ремонту бронетехники Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины."Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина