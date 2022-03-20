https://ria.ru/20220320/ukraina-1779092072.html

Житель Сахалина погиб, сражаясь с националистами на Украине

Житель Сахалина погиб, сражаясь с националистами на Украине - РИА Новости, 20.03.2022

Житель Сахалина погиб, сражаясь с националистами на Украине

Житель Сахалинской области Сергей Толмачев погиб в ходе военной операции на Украине, сражаясь с националистами под Киевом, сообщил губернатор Сахалинской... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T05:19

2022-03-20T05:19

2022-03-20T05:30

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мар – РИА Новости. Житель Сахалинской области Сергей Толмачев погиб в ходе военной операции на Украине, сражаясь с националистами под Киевом, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Он принес соболезнования родным и близким погибшего. "Вместе с вами скорбит вся Сахалинская область. Семье погибшего мы окажем всю необходимую помощь", - заключил губернатор.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 18 марта, уничтожено более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, более 180 самолетов и вертолетов противника, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня и 184 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2. С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон, Мелитополь, Бердянск.Основными направлениями наступления российских войск в ДНР и ЛНР являются города Мариуполь и Северодонецк, где продвижение идет с подразделениями обеих республик. На юге Украины российская группировка войск смогла занять побережье Азовского моря в Херсонской и Запорожской областях, тем самым соединив подконтрольную ей территорию с территорией ДНР. На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота. Взята под контроль территория вокруг остановленной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС, cпустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Ликвидируются и иностранные наемники: по информации Минобороны РФ, в результате удара по военному полигону "Яворовский" во Львовской области уничтожены до 180 "солдат удачи".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778426291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы рф, в мире