https://ria.ru/20220320/ukaz-1779138382.html

Зеленский подписал указ о единой информационной политике на телевидении

Зеленский подписал указ о единой информационной политике на телевидении - РИА Новости, 20.03.2022

Зеленский подписал указ о единой информационной политике на телевидении

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о единой информационной политике в условиях военного... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T15:38

2022-03-20T15:38

2022-03-20T15:38

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о единой информационной политике в условиях военного положения, указ об этом размещен в воскресенье на его сайте."Указ президента Украины №152/2022 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения". В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения"", - говорится в указе.Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО."Установить, что в условиях военного состояния реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом нацбезопасности, обеспечение которой осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном информационном марафоне "Єдині новини #UАразом", - указывается в решении СНБО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/oppozitsiya-1779120975.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, владимир зеленский, в мире, украина