Рейтинг@Mail.ru
Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/ugrozy-1779184758.html
Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных
Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных - РИА Новости, 21.03.2022
Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных
Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива осудил угрозы,высказанные в эфире украинского телеканала "1+1" ведущей Натальей Мосейчук в адрес жен и детей... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-20T23:57
2022-03-21T02:03
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
илья кива
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254046_0:324:1625:1238_1920x0_80_0_0_bd31f1846d3a0912f5ac981dccce7c4f.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива осудил угрозы,высказанные в эфире украинского телеканала "1+1" ведущей Натальей Мосейчук в адрес жен и детей российских военных.Кива в Telegram-канале опубликовал запись телеэфира, в котором Мосейчук обращается "к родственникам особенно русских летчиков, особенно к женам". Она прямо угрожает им, утверждая, что те должны "бояться и понимать, что рано или поздно вы, жены, станете вдовами, а ваши дети останутся сиротами". Также она "посоветовала" женщинам, собирающимся выйти замуж за летчиков, принимавших участие в спецоперации на Украине, "найти себе черные платки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/narod-1779179549.html
https://ria.ru/20220320/natsformirovaniya-1779170466.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254046_0:172:1625:1391_1920x0_80_0_0_f6a9411a6e63c140e13e251f1fba5f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, илья кива, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
23:57 20.03.2022 (обновлено: 02:03 21.03.2022)
 
Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных

Илья Кива осудил угрозы ведущей украинского канала "1+1" в адрес семей российских военных

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкУкраинский политик Илья Кива
Украинский политик Илья Кива - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Украинский политик Илья Кива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива осудил угрозы,высказанные в эфире украинского телеканала "1+1" ведущей Натальей Мосейчук в адрес жен и детей российских военных.
Кива в Telegram-канале опубликовал запись телеэфира, в котором Мосейчук обращается "к родственникам особенно русских летчиков, особенно к женам". Она прямо угрожает им, утверждая, что те должны "бояться и понимать, что рано или поздно вы, жены, станете вдовами, а ваши дети останутся сиротами". Также она "посоветовала" женщинам, собирающимся выйти замуж за летчиков, принимавших участие в спецоперации на Украине, "найти себе черные платки".
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 22:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны призвало власти Мариуполя перейти на сторону народа
"Телеканал "1+1" и его центральная ведущая Наталья Мосейчук рассказывают о будущих расправах над женами и детьми военнослужащих РФ. Все, что нужно знать о политике и стратегии (Владимира) Зеленского. Поэтому чем раньше с ним закончить, тем больше шансов у людей сохранить их жизни - с обеих сторон", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 20:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава СК поручил проверить захваченных лидеров украинских нацформирований
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияИлья КиваУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала