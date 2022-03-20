https://ria.ru/20220320/ugrozy-1779184758.html

Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных

Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных - РИА Новости, 21.03.2022

Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных

Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива осудил угрозы,высказанные в эфире украинского телеканала "1+1" ведущей Натальей Мосейчук в адрес жен и детей... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-20T23:57

2022-03-20T23:57

2022-03-21T02:03

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

илья кива

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254046_0:324:1625:1238_1920x0_80_0_0_bd31f1846d3a0912f5ac981dccce7c4f.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива осудил угрозы,высказанные в эфире украинского телеканала "1+1" ведущей Натальей Мосейчук в адрес жен и детей российских военных.Кива в Telegram-канале опубликовал запись телеэфира, в котором Мосейчук обращается "к родственникам особенно русских летчиков, особенно к женам". Она прямо угрожает им, утверждая, что те должны "бояться и понимать, что рано или поздно вы, жены, станете вдовами, а ваши дети останутся сиротами". Также она "посоветовала" женщинам, собирающимся выйти замуж за летчиков, принимавших участие в спецоперации на Украине, "найти себе черные платки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/narod-1779179549.html

https://ria.ru/20220320/natsformirovaniya-1779170466.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, илья кива, украина, в мире, ситуация в днр и лнр