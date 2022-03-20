https://ria.ru/20220320/ugrozy-1779184758.html
Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных
Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных - РИА Новости, 21.03.2022
Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных
Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива осудил угрозы,высказанные в эфире украинского телеканала "1+1" ведущей Натальей Мосейчук в адрес жен и детей... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-20T23:57
2022-03-20T23:57
2022-03-21T02:03
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
илья кива
украина
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива осудил угрозы,высказанные в эфире украинского телеканала "1+1" ведущей Натальей Мосейчук в адрес жен и детей российских военных.Кива в Telegram-канале опубликовал запись телеэфира, в котором Мосейчук обращается "к родственникам особенно русских летчиков, особенно к женам". Она прямо угрожает им, утверждая, что те должны "бояться и понимать, что рано или поздно вы, жены, станете вдовами, а ваши дети останутся сиротами". Также она "посоветовала" женщинам, собирающимся выйти замуж за летчиков, принимавших участие в спецоперации на Украине, "найти себе черные платки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/narod-1779179549.html
https://ria.ru/20220320/natsformirovaniya-1779170466.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, илья кива, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
23:57 20.03.2022 (обновлено: 02:03 21.03.2022)
Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных
Илья Кива осудил угрозы ведущей украинского канала "1+1" в адрес семей российских военных