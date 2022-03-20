https://ria.ru/20220320/tseny-1779100447.html

Повышение цен на топливо приведет к росту цен на продукты в США, пишут СМИ

Повышение цен на топливо приведет к росту цен на продукты в США, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2022

Повышение цен на топливо приведет к росту цен на продукты в США, пишут СМИ

Газета Washington Post пишет со ссылкой на экспертов, что рост цен на топливо и удобрения на фоне событий на Украине приведет к дальнейшему удорожанию... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T09:15

2022-03-20T09:15

2022-03-20T09:15

в мире

санкции в отношении россии

вооруженные силы рф

оон

киев

львовская область

россия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Газета Washington Post пишет со ссылкой на экспертов, что рост цен на топливо и удобрения на фоне событий на Украине приведет к дальнейшему удорожанию продовольствия в США.На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель.Газета пишет, что, хотя лишь малая часть потребляемых в США продовольственных продуктов импортируется в страну (в основном - из Мексики и Канады), последствия ситуации на Украине "приведут к дальнейшему росту цен на продовольствие и удержанию их на высоком уровне в следующем году".Отмечается, что, поскольку Россия является одним из основных производителей удобрений и других сельскохозяйственных химикатов, события на Украине, вероятно, "повлияют на то, что в этом году будет выращиваться на американской территории". Согласно материалу издания, в США нет недостатка в пшенице, однако предложение на мировом рынке даже до спецоперации РФ по демилитаризации Украины было самым ограниченным за последние 14 лет.Фьючерсы на пшеницу с 25 февраля выросли на 29 процентов, на кукурузу - на 15 процентов, на соевые бобы - на шесть процентов, подчеркнула газета."Проблема номер один сейчас … это цены на энергоносители; затем цены на удобрения, поскольку Россия является вторым по величине поставщиком", - сказал Патрик Пенфилд, профессор Сиракузского университета (штат Нью-Йорк), слова которого приводит газета.По словам Пенфилда, "фермеры столкнутся с ростом затрат по всем направлениям".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 19 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня и 201 беспилотник, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области с ДНР.На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220320/predlozhenie-1779094372.html

https://ria.ru/20220320/kitay-1779098767.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778408912.html

https://ria.ru/20220319/lekarstva-1779035442.html

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Варвара Скокшина

в мире, санкции в отношении россии, вооруженные силы рф, оон, киев, львовская область, россия, джо байден, сергей лавров, василий небензя