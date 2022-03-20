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Собянин отметил добросовестный труд работников московского ЖКХ - РИА Новости, 21.03.2022
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Собянин отметил добросовестный труд работников московского ЖКХ
Собянин отметил добросовестный труд работников московского ЖКХ - РИА Новости, 21.03.2022
Собянин отметил добросовестный труд работников московского ЖКХ
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и отметил их добросовестный труд и заботу о людях. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-20T11:50
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россия
общество
москва
сергей собянин
жкх
департамент жкх
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и отметил их добросовестный труд и заботу о людях.Мэр столицы особенно отметил работу сотрудников ЖКХ нынешней зимой, в сильные снегопады. Он добавил, что обустроенные ими катки, лыжные трассы и другие объекты зимнего отдыха подарили горожанам незабываемые впечатления.В России ежегодно отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в третье воскресенье марта.
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россия, общество, москва, сергей собянин, жкх, департамент жкх
11:50 20.03.2022 (обновлено: 14:52 21.03.2022)
 

Собянин отметил добросовестный труд работников московского ЖКХ

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДемонстрация готовности коммунальных служб Москвы к зимнему сезону
Демонстрация готовности коммунальных служб Москвы к зимнему сезону - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и отметил их добросовестный труд и заботу о людях.
"Поздравляю с профессиональным праздником всех работников ЖКХ! Вы создаете комфорт и уют в нашем любимом городе, обеспечиваете бесперебойную подачу в дома москвичей воды, электричества и газа. ... Спасибо за добросовестный труд и заботу о людях", - написал Собянин на своей странице "Вконтакте".
Мэр столицы особенно отметил работу сотрудников ЖКХ нынешней зимой, в сильные снегопады. Он добавил, что обустроенные ими катки, лыжные трассы и другие объекты зимнего отдыха подарили горожанам незабываемые впечатления.
В России ежегодно отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в третье воскресенье марта.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 17:45Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияОбществоМоскваСергей СобянинЖКХДепартамент ЖКХ
 
 
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