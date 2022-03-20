11:50 20.03.2022 (обновлено: 14:52 21.03.2022)
Собянин отметил добросовестный труд работников московского ЖКХ
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДемонстрация готовности коммунальных служб Москвы к зимнему сезону
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и отметил их добросовестный труд и заботу о людях.
"Поздравляю с профессиональным праздником всех работников ЖКХ! Вы создаете комфорт и уют в нашем любимом городе, обеспечиваете бесперебойную подачу в дома москвичей воды, электричества и газа. ... Спасибо за добросовестный труд и заботу о людях", - написал Собянин на своей странице "Вконтакте".
Мэр столицы особенно отметил работу сотрудников ЖКХ нынешней зимой, в сильные снегопады. Он добавил, что обустроенные ими катки, лыжные трассы и другие объекты зимнего отдыха подарили горожанам незабываемые впечатления.
В России ежегодно отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в третье воскресенье марта.