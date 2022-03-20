https://ria.ru/20220320/trud-1779278584.html

Собянин отметил добросовестный труд работников московского ЖКХ

Собянин отметил добросовестный труд работников московского ЖКХ - РИА Новости, 21.03.2022

Собянин отметил добросовестный труд работников московского ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и отметил их добросовестный труд и заботу о людях. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-20T11:50

2022-03-20T11:50

2022-03-21T14:52

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жкх

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и отметил их добросовестный труд и заботу о людях.Мэр столицы особенно отметил работу сотрудников ЖКХ нынешней зимой, в сильные снегопады. Он добавил, что обустроенные ими катки, лыжные трассы и другие объекты зимнего отдыха подарили горожанам незабываемые впечатления.В России ежегодно отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в третье воскресенье марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, москва, сергей собянин, жкх, департамент жкх