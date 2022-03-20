https://ria.ru/20220320/tramp-1779092560.html

Трамп обвинил Байдена в неспособности остановить кризис на Украине

Трамп обвинил Байдена в неспособности остановить кризис на Украине - РИА Новости, 20.03.2022

Трамп обвинил Байдена в неспособности остановить кризис на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в неспособности остановить кровопролитие на Украине из-за боязни ядерного потенциала... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T05:40

2022-03-20T05:40

2022-03-20T05:41

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в неспособности остановить кровопролитие на Украине из-за боязни ядерного потенциала России.Трамп, который еще недавно называл "гениальным" решение властей РФ признать независимость ДНР и ЛНР, присоединился к критике российской военной операции на Украине."Это катастрофа, что там происходит... Нам нужно остановить это безумие, - сказал он, выступая на митинге своих сторонников в штате Флорида. - Байден говорит: "Нам не следует атаковать, это ядерная держава. Нам не следует делать это"... Он так боится, так боится".Кроме того, Трамп заявил, что, будь он президентом, конфликта на Украине не случилось. "Если бы я был вашим президентом, этого бы никогда не произошло... Мы много говорили, и он (президент РФ Владимир Путин) бы никогда бы этого не сделал. Он увидел слабость (Вашингтона), увидел вещи, которые никогда не видел в нашей стране", - сказал экс-президент.Он поставил себе в заслугу начало поставок вооружений на Украину. "Я именно тот, кто очень давно послал им "Джавелины" (противотанковые ракетные комплексы Javelin - ред.)... Я им послал сотни и сотни "Джавелинов", тогда как Обама и Байден (бывшие президент и вице-президент США соответственно - ред.) посылали им одеяла", - сказал Трамп.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/spetsoperatsiya-1778588315.html

https://ria.ru/20220313/tramp-1777893659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, украина