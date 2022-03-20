https://ria.ru/20220320/stepnoe-1779161366.html

Появилось видео из освобожденного от националистов Степного

Появилось видео из освобожденного от националистов Степного - РИА Новости, 20.03.2022

Появилось видео из освобожденного от националистов Степного

Корреспондент РИА Новости показал эксклюзивные кадры из освобожденного от украинских националистов населенного пункта Степное, поселок сильно разрушен из-за... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T19:11

2022-03-20T19:11

2022-03-20T19:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779160272_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d404efe0d2852f7510ece54cd8954b9.jpg

СТЕПНОЕ (Донецкая область), 20 мар - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости показал эксклюзивные кадры из освобожденного от украинских националистов населенного пункта Степное, поселок сильно разрушен из-за обстрелов украинской стороны."Находимся в населенном пункте Степное - важный стратегический пункт, взятый буквально вот вчера-позавчера, еще шли бои, видна... техника ВСУ в большом количестве. Деревья голые, осколки посекли все ветки. Посмотрите: огромные деревья просто напополам. Вот еще одна БМП просто вывернута, как консервная банка. Там за мной несколько танков и БМП, земля испещрена. Картина апокалиптическая. Деревья, наверное, больше жить тут не будут", - отмечает корреспондент агентства.По данным журналиста, в настоящее время армия ДНР продолжает наступление дальше - в направлении Угледара.Он подчеркнул, что Степное было очень важным стратегическим пунктом, "поэтому они обороняли его - нацбаты с ВСУ - с особой остервенелостью".Журналист отметил, что каждые полчаса здесь продолжаются обстрелы с украинской стороны, и находиться в поселке по-прежнему опасно, однако мирных жителей здесь почти нет - большинство уехали.

https://ria.ru/20220320/naemnik-1779138227.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из освобожденного поселка Степное, где накануне шли бои Кадры из освобожденного поселка Степное, где накануне шли бои 2022-03-20T19:11 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр