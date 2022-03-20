https://ria.ru/20220320/stepnoe-1779161366.html
Появилось видео из освобожденного от националистов Степного
Появилось видео из освобожденного от националистов Степного - РИА Новости, 20.03.2022
Появилось видео из освобожденного от националистов Степного
Корреспондент РИА Новости показал эксклюзивные кадры из освобожденного от украинских националистов населенного пункта Степное, поселок сильно разрушен из-за... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T19:11
2022-03-20T19:11
2022-03-20T19:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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СТЕПНОЕ (Донецкая область), 20 мар - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости показал эксклюзивные кадры из освобожденного от украинских националистов населенного пункта Степное, поселок сильно разрушен из-за обстрелов украинской стороны."Находимся в населенном пункте Степное - важный стратегический пункт, взятый буквально вот вчера-позавчера, еще шли бои, видна... техника ВСУ в большом количестве. Деревья голые, осколки посекли все ветки. Посмотрите: огромные деревья просто напополам. Вот еще одна БМП просто вывернута, как консервная банка. Там за мной несколько танков и БМП, земля испещрена. Картина апокалиптическая. Деревья, наверное, больше жить тут не будут", - отмечает корреспондент агентства.По данным журналиста, в настоящее время армия ДНР продолжает наступление дальше - в направлении Угледара.Он подчеркнул, что Степное было очень важным стратегическим пунктом, "поэтому они обороняли его - нацбаты с ВСУ - с особой остервенелостью".Журналист отметил, что каждые полчаса здесь продолжаются обстрелы с украинской стороны, и находиться в поселке по-прежнему опасно, однако мирных жителей здесь почти нет - большинство уехали.
https://ria.ru/20220320/naemnik-1779138227.html
донецкая народная республика
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Кадры из освобожденного поселка Степное, где накануне шли бои
Кадры из освобожденного поселка Степное, где накануне шли бои
2022-03-20T19:11
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PT1M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Появилось видео из освобожденного от националистов Степного
Появилось видео из освобожденного от украинских националистов населенного пункта Степное