https://ria.ru/20220320/ssha-1779145438.html

США не отправят военных на Украину, заявила постпред при ООН

США не отправят военных на Украину, заявила постпред при ООН - РИА Новости, 20.03.2022

США не отправят военных на Украину, заявила постпред при ООН

США не отправят своих военных на Украину, заявила в эфире CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:35

2022-03-20T16:35

2022-03-20T16:55

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НЬЮ-ЙОРК, 20 мар – РИА Новости. США не отправят своих военных на Украину, заявила в эфире CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон отправку миротворцев НАТО в страну."Президент четко заявил, что мы не пошлем американских военных на Украину. Мы не хотим, чтобы это привело к войне (РФ) с США", - сказала Томас-Гринфилд."Но мы поддержим наших союзников по НАТО. У нас есть военные в странах НАТО. И президент четко заявил, что если будет нападение на какую-либо из стран НАТО, мы поддержим эти страны и будем защищать эти страны", - добавила она."Я не могу предвидеть, какое решение будет принято на конференции НАТО и как НАТО отреагирует на предложение Польши. Я могу лишь сказать, что американских военных не будет на Украине на данном этапе. Другие страны НАТО могут решить, что они хотят направить военных на Украину", - добавила она, отвечая на уточняющий вопрос о том, предполагает ли это, что США против отправки остальных контингентов НАТО на Украину.

https://ria.ru/20220320/resheniya-1779143763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина