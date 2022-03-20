https://ria.ru/20220320/ssha-1779145438.html
США не отправят военных на Украину, заявила постпред при ООН
США не отправят военных на Украину, заявила постпред при ООН - РИА Новости, 20.03.2022
США не отправят военных на Украину, заявила постпред при ООН
США не отправят своих военных на Украину, заявила в эфире CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T16:35
2022-03-20T16:35
2022-03-20T16:55
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НЬЮ-ЙОРК, 20 мар – РИА Новости. США не отправят своих военных на Украину, заявила в эфире CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон отправку миротворцев НАТО в страну."Президент четко заявил, что мы не пошлем американских военных на Украину. Мы не хотим, чтобы это привело к войне (РФ) с США", - сказала Томас-Гринфилд."Но мы поддержим наших союзников по НАТО. У нас есть военные в странах НАТО. И президент четко заявил, что если будет нападение на какую-либо из стран НАТО, мы поддержим эти страны и будем защищать эти страны", - добавила она."Я не могу предвидеть, какое решение будет принято на конференции НАТО и как НАТО отреагирует на предложение Польши. Я могу лишь сказать, что американских военных не будет на Украине на данном этапе. Другие страны НАТО могут решить, что они хотят направить военных на Украину", - добавила она, отвечая на уточняющий вопрос о том, предполагает ли это, что США против отправки остальных контингентов НАТО на Украину.
https://ria.ru/20220320/resheniya-1779143763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
16:35 20.03.2022 (обновлено: 16:55 20.03.2022)
США не отправят военных на Украину, заявила постпред при ООН
Постпред при ООН: США не отправят военных на Украину, так как не хотят войны с Россией