https://ria.ru/20220320/solntsepek-1779134027.html

Как "Солнцепек" работает против украинских националистов. Видео

Опубликовано видео боевого применения ТОС-1А "Солнцепек" в Донбассе - РИА Новости, 20.03.2022

Как "Солнцепек" работает против украинских националистов. Видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено боевое применение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в Донбассе. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T14:44

2022-03-20T14:44

2022-03-20T14:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлено боевое применение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в Донбассе.На кадрах видно, что стоящий на открытой местности "Солнцепек" производит залп в сторону противника. Как отмечается, удар был нанесен по позициям украинских националистов.ТОС-1А предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779099154.html

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика