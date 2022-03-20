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Опубликовано видео боевого применения ТОС-1А "Солнцепек" в Донбассе - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/solntsepek-1779134027.html
Как "Солнцепек" работает против украинских националистов. Видео
Опубликовано видео боевого применения ТОС-1А "Солнцепек" в Донбассе - РИА Новости, 20.03.2022
Как "Солнцепек" работает против украинских националистов. Видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлено боевое применение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в Донбассе. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:44
2022-03-20T14:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлено боевое применение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в Донбассе.На кадрах видно, что стоящий на открытой местности "Солнцепек" производит залп в сторону противника. Как отмечается, удар был нанесен по позициям украинских националистов.ТОС-1А предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779099154.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
14:44 20.03.2022
 
Опубликовано видео боевого применения ТОС-1А "Солнцепек" в Донбассе

Опубликовано видео применения ТОС-1А "Солнцепек" по украинским позициям в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлено боевое применение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в Донбассе.
На кадрах видно, что стоящий на открытой местности "Солнцепек" производит залп в сторону противника. Как отмечается, удар был нанесен по позициям украинских националистов.
ТОС-1А предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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