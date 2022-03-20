https://ria.ru/20220320/sok-1779086187.html
СМИ: Украина конфисковала партию сока молдавской компании для своих нужд
СМИ: Украина конфисковала партию сока молдавской компании для своих нужд - РИА Новости, 20.03.2022
СМИ: Украина конфисковала партию сока молдавской компании для своих нужд
Власти Украины конфисковали четыре контейнера с соком на 100 тысяч евро молдавской компании Orhei-vit, товар был предварительно оплачен и должен был отправиться РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T02:20
2022-03-20T02:20
2022-03-20T05:27
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КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Власти Украины конфисковали четыре контейнера с соком на 100 тысяч евро молдавской компании Orhei-vit, товар был предварительно оплачен и должен был отправиться в Китай, а вместо этого был перенаправлен в разные украинские районы, передает канал TVR Moldova."Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины. В порту была не только наша продукция. Также решением министерства обороны Украины там конфисковали партию мучных изделий и круп и отправили в Донецк (так в цитате - ред.). Наши юристы уже подали документы для разбирательства", - заявил в комментарии телеканалу директор компании Симион Мудря.По его словам, контейнеры должны были отправиться в Китай, в них находился товар на 100 тысяч евро, который предварительно уже был оплачен. Мудря отметил, что все суда сейчас перенаправляют в Констанцу, он надеется, что румынский порт справится с подобной нагрузкой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, украина, молдавия
02:20 20.03.2022 (обновлено: 05:27 20.03.2022)
СМИ: Украина конфисковала партию сока молдавской компании для своих нужд
TVR Moldova: Киев конфисковал партию сока молдавской компании Orhei-vit на 100 тысяч евро