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СМИ: Украина конфисковала партию сока молдавской компании для своих нужд - РИА Новости, 20.03.2022
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СМИ: Украина конфисковала партию сока молдавской компании для своих нужд
СМИ: Украина конфисковала партию сока молдавской компании для своих нужд - РИА Новости, 20.03.2022
СМИ: Украина конфисковала партию сока молдавской компании для своих нужд
Власти Украины конфисковали четыре контейнера с соком на 100 тысяч евро молдавской компании Orhei-vit, товар был предварительно оплачен и должен был отправиться РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T02:20
2022-03-20T05:27
в мире
китай
украина
молдавия
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КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Власти Украины конфисковали четыре контейнера с соком на 100 тысяч евро молдавской компании Orhei-vit, товар был предварительно оплачен и должен был отправиться в Китай, а вместо этого был перенаправлен в разные украинские районы, передает канал TVR Moldova."Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины. В порту была не только наша продукция. Также решением министерства обороны Украины там конфисковали партию мучных изделий и круп и отправили в Донецк (так в цитате - ред.). Наши юристы уже подали документы для разбирательства", - заявил в комментарии телеканалу директор компании Симион Мудря.По его словам, контейнеры должны были отправиться в Китай, в них находился товар на 100 тысяч евро, который предварительно уже был оплачен. Мудря отметил, что все суда сейчас перенаправляют в Констанцу, он надеется, что румынский порт справится с подобной нагрузкой.
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в мире, китай, украина, молдавия
02:20 20.03.2022 (обновлено: 05:27 20.03.2022)
 
СМИ: Украина конфисковала партию сока молдавской компании для своих нужд

TVR Moldova: Киев конфисковал партию сока молдавской компании Orhei-vit на 100 тысяч евро

© REUTERS / Gleb GaranichУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украина
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Власти Украины конфисковали четыре контейнера с соком на 100 тысяч евро молдавской компании Orhei-vit, товар был предварительно оплачен и должен был отправиться в Китай, а вместо этого был перенаправлен в разные украинские районы, передает канал TVR Moldova.
"Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины. В порту была не только наша продукция. Также решением министерства обороны Украины там конфисковали партию мучных изделий и круп и отправили в Донецк (так в цитате - ред.). Наши юристы уже подали документы для разбирательства", - заявил в комментарии телеканалу директор компании Симион Мудря.
По его словам, контейнеры должны были отправиться в Китай, в них находился товар на 100 тысяч евро, который предварительно уже был оплачен.
Мудря отметил, что все суда сейчас перенаправляют в Констанцу, он надеется, что румынский порт справится с подобной нагрузкой.
Австралия - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
01:52
Австралия выделит дополнительную гуманитарную помощь Украине
 
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