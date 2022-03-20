https://ria.ru/20220320/snaryady-1779105203.html
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:04
2022-03-20T10:04
2022-03-20T10:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Донецку