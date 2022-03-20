https://ria.ru/20220320/shkolnitsa-1779176158.html
Глава СК поручил доложить об исчезновении школьницы под Иркутском
Глава СК поручил доложить об исчезновении школьницы под Иркутском - РИА Новости, 20.03.2022
Глава СК поручил доложить об исчезновении школьницы под Иркутском
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 14-летней девочки в Иркутской области,... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:00
2022-03-20T22:00
2022-03-20T22:00
происшествия
иркутск
россия
ангара
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 14-летней девочки в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Региональное управление СК сообщало, что днем 18 марта восьмиклассница ушла в школу, но на уроках девочки не было. С заявлением о розыске несовершеннолетней в полицию обратилась мать девочки. Установлено, что вечером того же дня школьница была в центре Иркутска возле "Вечного огня", откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Куда девочка отправилась далее, неизвестно. По факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве."Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области А.В. Ситникову представить подробный доклад о ходе поисковых мероприятий и расследовании уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.ГУМВД России по Иркутской области сообщало, что в поисках восьмиклассницы задействованы более 70 человек - сотрудники полиции, представители Росгвардии и МЧС, добровольцы отрядов "Лиза Алерт", других волонтерских организаций и местные жители.
https://ria.ru/20220320/mladenets-1779145538.html
иркутск
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ангара
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, россия, ангара, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бастрыкин
Глава СК поручил доложить об исчезновении школьницы под Иркутском
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании исчезновения школьницы под Иркутском