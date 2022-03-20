https://ria.ru/20220320/shakhta-1779103630.html

В Донецке из-за обстрела обесточена шахта

В Донецке из-за обстрела обесточена шахта - РИА Новости, 20.03.2022

В Донецке из-за обстрела обесточена шахта

В результате обстрела Киевского района Донецка обесточена "Шахта имени Засядько", под землей находятся 35 человек, пострадавших нет, сообщает министерство угля... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T09:47

2022-03-20T09:47

2022-03-20T10:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. В результате обстрела Киевского района Донецка обесточена "Шахта имени Засядько", под землей находятся 35 человек, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."В 9.02 результате обстрела Киевского района Донецка обесточена "Шахта имени Засядько". Под землей, по предварительным данным, находятся 35 человек, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на предприятие вызван отряд горноспасателей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/obstrel-1779104817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина