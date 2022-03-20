https://ria.ru/20220320/samolet-1779098398.html

Минобороны опубликовало видео применения Су-35 в операции на Украине

Минобороны опубликовало видео применения Су-35 в операции на Украине - РИА Новости, 20.03.2022

Минобороны опубликовало видео применения Су-35 в операции на Украине

Минобороны опубликовало видео боевого применения истребителей Су-35 в специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T08:35

2022-03-20T08:35

2022-03-20T09:44

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

ввс украины

су-27

су-35

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевого применения истребителей Су-35 в специальной военной операции на Украине."Во время выполнения полетных заданий летчики-истребители ВКС России выполнили обнаружение и перехват воздушных целей и уничтожили средства противовоздушной обороны ВСУ. Результатом работы истребительной авиации стало завоевание полного господства в воздухе (об этом было объявлено 28 февраля — Прим. ред.)", — уточнили в пресс-службе ведомства.Как отмечается, впервые показаны кадры выполнения ночных полетов.В Минобороны также добавили, что первым летчиком, удостоенным в рамках операции звания Героя России, стал майор Виктор Дудин, который свою первую воздушную цель поразил уже в самом начале военных действий.Летчик неоднократно срывал атаки со стороны авиации украинских войск, уничтожив еще несколько воздушных целей как одиночно, так и в составе пары. Помимо этого Дудин уничтожил мобильный зенитный ракетный комплекс ПВО "Бук-М1".Представлен к госнаграде молодой летчик-истребитель также старший лейтенант Иван Перепелкин. Он в одном бою уничтожил два самолета Су-27 украинских войск ракетами "воздух-воздух".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины, по словам Путина, речи не идет.Су-35 относится к самолетам поколения 4++. Этот сверхманевренный истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/vertolet-1778862276.html

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луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры вылетов истребителей Су-35 в ходе спецоперации Минобороны опубликовало видео боевого применения истребителей Су-35 в ходе специальной военной операции (СВО). Впервые были продемонстрированы кадры выполнения ночных полетов самолетов Су-35. Во время выполнения полетных заданий летчики-истребители ВКС России выполнили обнаружение и перехват воздушных целей и уничтожили средства противовоздушной обороны ВСУ. 2022-03-20T08:35 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, ввс украины, су-27, су-35, воздушно-космические силы россии