https://ria.ru/20220320/sakhar-1779083140.html

Курские власти заявили, что ажиотаж с сахаром скоро спадет

Курские власти заявили, что ажиотаж с сахаром скоро спадет - РИА Новости, 20.03.2022

Курские власти заявили, что ажиотаж с сахаром скоро спадет

Ажиотажный спрос на сахар в магазинах Курской области должен угаснуть в ближайшее время, сообщает в пятницу обладминистрация. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T01:16

2022-03-20T01:16

2022-03-20T03:36

общество

сахар

курская область

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Ажиотажный спрос на сахар в магазинах Курской области должен угаснуть в ближайшее время, сообщает в пятницу обладминистрация.В Курской области за несколько дней жители региона купили сахара в 10 раз больше, чем в обычное время. При норме потребления 1,5-2 килограмма на человека в месяц было продано свыше 10 килограммов на каждого.Специалисты управления ФАС по Курской области начали проверки торговых сетей на наличие сахара, круп и других социально значимых товаров. По данным обладминистрации, в регионе ежедневно ведется работа с оптовиками и торговцами розницей. Как отмечают власти, в региональных сетях с поставками проблем нет, в отдельных магазинах федеральных сетей случались сбои с сахаром."Для примера: если раньше 500 килограммов сахара в одном магазине федеральной сети продавались в течение 2-3 недель, то сейчас он разбирается за 1,5-2 часа. Проведена работа по увеличению поставок с предприятий-производителей в федеральные сети, прорабатывается вопрос прямых поставок и по региональным. Ажиотаж в ближайшее время должен угаснуть", - приводит обладминистрация слова заместителя председателя комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Веры Дьяконовой.

https://ria.ru/20220319/sakhar-1778962264.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, сахар, курская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии)