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Курские власти заявили, что ажиотаж с сахаром скоро спадет - РИА Новости, 20.03.2022
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Курские власти заявили, что ажиотаж с сахаром скоро спадет
Курские власти заявили, что ажиотаж с сахаром скоро спадет - РИА Новости, 20.03.2022
Курские власти заявили, что ажиотаж с сахаром скоро спадет
Ажиотажный спрос на сахар в магазинах Курской области должен угаснуть в ближайшее время, сообщает в пятницу обладминистрация. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T01:16
2022-03-20T03:36
общество
сахар
курская область
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Ажиотажный спрос на сахар в магазинах Курской области должен угаснуть в ближайшее время, сообщает в пятницу обладминистрация.В Курской области за несколько дней жители региона купили сахара в 10 раз больше, чем в обычное время. При норме потребления 1,5-2 килограмма на человека в месяц было продано свыше 10 килограммов на каждого.Специалисты управления ФАС по Курской области начали проверки торговых сетей на наличие сахара, круп и других социально значимых товаров. По данным обладминистрации, в регионе ежедневно ведется работа с оптовиками и торговцами розницей. Как отмечают власти, в региональных сетях с поставками проблем нет, в отдельных магазинах федеральных сетей случались сбои с сахаром."Для примера: если раньше 500 килограммов сахара в одном магазине федеральной сети продавались в течение 2-3 недель, то сейчас он разбирается за 1,5-2 часа. Проведена работа по увеличению поставок с предприятий-производителей в федеральные сети, прорабатывается вопрос прямых поставок и по региональным. Ажиотаж в ближайшее время должен угаснуть", - приводит обладминистрация слова заместителя председателя комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Веры Дьяконовой.
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общество, сахар, курская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
01:16 20.03.2022 (обновлено: 03:36 20.03.2022)
 
Курские власти заявили, что ажиотаж с сахаром скоро спадет

В администрации Курской области заявили, что ажиотажный спрос на сахар скоро спадет

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкПолки в магазине в Москве.
Полки в магазине в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Ажиотажный спрос на сахар в магазинах Курской области должен угаснуть в ближайшее время, сообщает в пятницу обладминистрация.
В Курской области за несколько дней жители региона купили сахара в 10 раз больше, чем в обычное время. При норме потребления 1,5-2 килограмма на человека в месяц было продано свыше 10 килограммов на каждого.
Специалисты управления ФАС по Курской области начали проверки торговых сетей на наличие сахара, круп и других социально значимых товаров. По данным обладминистрации, в регионе ежедневно ведется работа с оптовиками и торговцами розницей. Как отмечают власти, в региональных сетях с поставками проблем нет, в отдельных магазинах федеральных сетей случались сбои с сахаром.
"Для примера: если раньше 500 килограммов сахара в одном магазине федеральной сети продавались в течение 2-3 недель, то сейчас он разбирается за 1,5-2 часа. Проведена работа по увеличению поставок с предприятий-производителей в федеральные сети, прорабатывается вопрос прямых поставок и по региональным. Ажиотаж в ближайшее время должен угаснуть", - приводит обладминистрация слова заместителя председателя комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Веры Дьяконовой.
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 01:15
Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов
 
ОбществоСахарКурская областьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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