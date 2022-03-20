https://ria.ru/20220320/sakhar-1779083140.html
Курские власти заявили, что ажиотаж с сахаром скоро спадет
Курские власти заявили, что ажиотаж с сахаром скоро спадет - РИА Новости, 20.03.2022
Курские власти заявили, что ажиотаж с сахаром скоро спадет
Ажиотажный спрос на сахар в магазинах Курской области должен угаснуть в ближайшее время, сообщает в пятницу обладминистрация. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T01:16
2022-03-20T01:16
2022-03-20T03:36
общество
сахар
курская область
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Ажиотажный спрос на сахар в магазинах Курской области должен угаснуть в ближайшее время, сообщает в пятницу обладминистрация.В Курской области за несколько дней жители региона купили сахара в 10 раз больше, чем в обычное время. При норме потребления 1,5-2 килограмма на человека в месяц было продано свыше 10 килограммов на каждого.Специалисты управления ФАС по Курской области начали проверки торговых сетей на наличие сахара, круп и других социально значимых товаров. По данным обладминистрации, в регионе ежедневно ведется работа с оптовиками и торговцами розницей. Как отмечают власти, в региональных сетях с поставками проблем нет, в отдельных магазинах федеральных сетей случались сбои с сахаром."Для примера: если раньше 500 килограммов сахара в одном магазине федеральной сети продавались в течение 2-3 недель, то сейчас он разбирается за 1,5-2 часа. Проведена работа по увеличению поставок с предприятий-производителей в федеральные сети, прорабатывается вопрос прямых поставок и по региональным. Ажиотаж в ближайшее время должен угаснуть", - приводит обладминистрация слова заместителя председателя комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Веры Дьяконовой.
https://ria.ru/20220319/sakhar-1778962264.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сахар, курская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
01:16 20.03.2022 (обновлено: 03:36 20.03.2022)
Курские власти заявили, что ажиотаж с сахаром скоро спадет
В администрации Курской области заявили, что ажиотажный спрос на сахар скоро спадет