https://ria.ru/20220320/s-400-1779126694.html

Эксперт оценил вероятность передачи С-400 Турцией Украине

Эксперт оценил вероятность передачи С-400 Турцией Украине - РИА Новости, 20.03.2022

Эксперт оценил вероятность передачи С-400 Турцией Украине

Турция, несмотря на продолжающееся военно-техническое сотрудничество с Украиной, не пойдет на передачу Киеву российских комплексов С-400, считает ведущий... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T13:41

2022-03-20T13:41

2022-03-20T13:41

в мире

с-400 «триумф»

украина

турция

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Турция, несмотря на продолжающееся военно-техническое сотрудничество с Украиной, не пойдет на передачу Киеву российских комплексов С-400, считает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия авиации и ракетам РФ."Что касается передачи систем С-400 украинской стороны со стороны Турции, то я не думаю, что это произойдет. Поскольку это будет уже слишком антироссийская деятельность. Навряд ли Турция пойдет на это", - сказал Долгов РИА Новости."Хотя, как известно, продолжается военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной. И передавались различные системы вооружения со стороны Турции Украине. И сейчас есть такие сообщения. Но по поводу С-400, я повторю, что вряд ли Турция пойдет на это", - подчеркнул эксперт.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что передача советских С-300 из других стран на Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого. Словакия готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или иных союзников по НАТО, заявил министр обороны страны Ярослав Надь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/turtsiya-1779109775.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/erdogan-1778717015.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, с-400 «триумф», украина, турция