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Эксперт оценил вероятность передачи С-400 Турцией Украине - РИА Новости, 20.03.2022
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Эксперт оценил вероятность передачи С-400 Турцией Украине
Эксперт оценил вероятность передачи С-400 Турцией Украине - РИА Новости, 20.03.2022
Эксперт оценил вероятность передачи С-400 Турцией Украине
Турция, несмотря на продолжающееся военно-техническое сотрудничество с Украиной, не пойдет на передачу Киеву российских комплексов С-400, считает ведущий... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:41
2022-03-20T13:41
в мире
с-400 «триумф»
украина
турция
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Турция, несмотря на продолжающееся военно-техническое сотрудничество с Украиной, не пойдет на передачу Киеву российских комплексов С-400, считает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия авиации и ракетам РФ."Что касается передачи систем С-400 украинской стороны со стороны Турции, то я не думаю, что это произойдет. Поскольку это будет уже слишком антироссийская деятельность. Навряд ли Турция пойдет на это", - сказал Долгов РИА Новости."Хотя, как известно, продолжается военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной. И передавались различные системы вооружения со стороны Турции Украине. И сейчас есть такие сообщения. Но по поводу С-400, я повторю, что вряд ли Турция пойдет на это", - подчеркнул эксперт.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что передача советских С-300 из других стран на Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого. Словакия готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или иных союзников по НАТО, заявил министр обороны страны Ярослав Надь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/turtsiya-1779109775.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/erdogan-1778717015.html
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в мире, с-400 «триумф», украина, турция
13:41 20.03.2022
 
Эксперт оценил вероятность передачи С-400 Турцией Украине

Эксперт Долгов: Турция не передаст Киеву С-400

© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкБоевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Турция, несмотря на продолжающееся военно-техническое сотрудничество с Украиной, не пойдет на передачу Киеву российских комплексов С-400, считает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия авиации и ракетам РФ.
"Что касается передачи систем С-400 украинской стороны со стороны Турции, то я не думаю, что это произойдет. Поскольку это будет уже слишком антироссийская деятельность. Навряд ли Турция пойдет на это", - сказал Долгов РИА Новости.
"Хотя, как известно, продолжается военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной. И передавались различные системы вооружения со стороны Турции Украине. И сейчас есть такие сообщения. Но по поводу С-400, я повторю, что вряд ли Турция пойдет на это", - подчеркнул эксперт.
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что передача советских С-300 из других стран на Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого. Словакия готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или иных союзников по НАТО, заявил министр обороны страны Ярослав Надь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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