03:07 20.03.2022 (обновлено: 07:41 20.03.2022)
США предложили Турции передать Украине С-400, сообщили СМИ
Reuters: США предложили Турции передать купленные у России системы ПВО С-400 Украине
С-400 "Триумф"
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США предлагают Турции передать Украине системы ПВО С-400 российского производства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника.
Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия российской авиации и ракетам.
"Американские чиновники озвучивали идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами, но никакого конкретного или формального запроса сделано не было", - пишет агентство.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.