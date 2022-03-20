https://ria.ru/20220320/s-400-1779088568.html

США предложили Турции передать Украине С-400, сообщили СМИ

США предложили Турции передать Украине С-400, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2022

США предложили Турции передать Украине С-400, сообщили СМИ

США предлагают Турции передать Украине системы ПВО С-400 российского производства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T03:07

2022-03-20T03:07

2022-03-20T07:41

в мире

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577609494_163:0:3028:1612_1920x0_80_0_0_72edb4e8dc6d0ea7258ea26bd9d6d215.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США предлагают Турции передать Украине системы ПВО С-400 российского производства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника.Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия российской авиации и ракетам.Покупка С-400 стала одним из главных раздражителей в отношениях США и Турции, где отказываются снимать с вооружения российские комплексы, несмотря на политическое давление со стороны Вашингтона, санкции и исключение из программы производства истребителей пятого поколения F-35.Поставщиком систем ПВО для Украины может также стать Словакия, власти которой недавно объявили о готовности передать соседней стране комплексы С-300, если США предоставят им адекватную замену. Аналогичные системы есть также на вооружении Греции.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778638207.html

https://ria.ru/20220319/vstrecha-1779067556.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина