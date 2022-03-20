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США предложили Турции передать Украине С-400, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2022
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США предложили Турции передать Украине С-400, сообщили СМИ
США предложили Турции передать Украине С-400, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2022
США предложили Турции передать Украине С-400, сообщили СМИ
США предлагают Турции передать Украине системы ПВО С-400 российского производства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T03:07
2022-03-20T07:41
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США предлагают Турции передать Украине системы ПВО С-400 российского производства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника.Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия российской авиации и ракетам.Покупка С-400 стала одним из главных раздражителей в отношениях США и Турции, где отказываются снимать с вооружения российские комплексы, несмотря на политическое давление со стороны Вашингтона, санкции и исключение из программы производства истребителей пятого поколения F-35.Поставщиком систем ПВО для Украины может также стать Словакия, власти которой недавно объявили о готовности передать соседней стране комплексы С-300, если США предоставят им адекватную замену. Аналогичные системы есть также на вооружении Греции.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778638207.html
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в мире, сша, россия, украина
03:07 20.03.2022 (обновлено: 07:41 20.03.2022)
 
США предложили Турции передать Украине С-400, сообщили СМИ

Reuters: США предложили Турции передать купленные у России системы ПВО С-400 Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС-400 "Триумф"
С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С-400 "Триумф"
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США предлагают Турции передать Украине системы ПВО С-400 российского производства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника.
Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия российской авиации и ракетам.
"Американские чиновники озвучивали идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами, но никакого конкретного или формального запроса сделано не было", - пишет агентство.
Покупка С-400 стала одним из главных раздражителей в отношениях США и Турции, где отказываются снимать с вооружения российские комплексы, несмотря на политическое давление со стороны Вашингтона, санкции и исключение из программы производства истребителей пятого поколения F-35.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Поставщиком систем ПВО для Украины может также стать Словакия, власти которой недавно объявили о готовности передать соседней стране комплексы С-300, если США предоставят им адекватную замену. Аналогичные системы есть также на вооружении Греции.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
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