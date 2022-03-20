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Комиссар ООН по правам человека осудила русофобию, заявила Москалькова - РИА Новости, 20.03.2022
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Комиссар ООН по правам человека осудила русофобию, заявила Москалькова
Комиссар ООН по правам человека осудила русофобию, заявила Москалькова - РИА Новости, 20.03.2022
Комиссар ООН по правам человека осудила русофобию, заявила Москалькова
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила русофобию за рубежом, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:11
2022-03-20T20:11
в мире
владимир путин
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луганская народная республика
россия
бюро по демократическим институтам и правам человека
парламентская ассамблея совета европы
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила русофобию за рубежом, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Я не получила официальных ответов на свои письма от ректора чешского Пражского технического университета, я не получила пока ответа от ряда международных органов, но было заявление госпожи Бачелет, верховного комиссара по правам человека ООН, которая осудила русофобию", - рассказала Москалькова в репортаже на телеканале "Россия 24", посвященном русофобии за рубежом.Также, по данным омбудсмена, ООН осудила действия компании Meta, которая разрешила призывы к убийству россиян."Были заявления по недопустимости метода компании Мeta, которая практически не просто обрушила право на свободу слова, но и напрямую призвала к убийству человека по национальному признаку. И даже система ООН дрогнула от этих призывов и публично сказала о недопустимости, о том, что это обрушает вообще всю систему ценностей не только на национальном или наднациональном уровне мирового масштаба", - сообщила уполномоченный.Ранее правозащитники заявили, что россияне и русскоязычные граждане, проживающие за рубежом, подвергаются травле и нападкам из-за ситуации на Украине. В связи с этим Москалькова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару СЕ по правам человека, к ПАСЕ, БДИПЧ и другие органы с просьбой принять меры для прекращения травли по национальному признаку в отношении россиян.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/rasizm-1779118750.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, бюро по демократическим институтам и правам человека, парламентская ассамблея совета европы, вооруженные силы рф
20:11 20.03.2022
 
Комиссар ООН по правам человека осудила русофобию, заявила Москалькова

Омбудсмен Москалькова: военный комиссар ООН по правам человека Бачелет осудила русофобию

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила русофобию за рубежом, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я не получила официальных ответов на свои письма от ректора чешского Пражского технического университета, я не получила пока ответа от ряда международных органов, но было заявление госпожи Бачелет, верховного комиссара по правам человека ООН, которая осудила русофобию", - рассказала Москалькова в репортаже на телеканале "Россия 24", посвященном русофобии за рубежом.
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Также, по данным омбудсмена, ООН осудила действия компании Meta, которая разрешила призывы к убийству россиян.
"Были заявления по недопустимости метода компании Мeta, которая практически не просто обрушила право на свободу слова, но и напрямую призвала к убийству человека по национальному признаку. И даже система ООН дрогнула от этих призывов и публично сказала о недопустимости, о том, что это обрушает вообще всю систему ценностей не только на национальном или наднациональном уровне мирового масштаба", - сообщила уполномоченный.
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Ранее правозащитники заявили, что россияне и русскоязычные граждане, проживающие за рубежом, подвергаются травле и нападкам из-за ситуации на Украине. В связи с этим Москалькова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару СЕ по правам человека, к ПАСЕ, БДИПЧ и другие органы с просьбой принять меры для прекращения травли по национальному признаку в отношении россиян.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияБюро по демократическим институтам и правам человекаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВооруженные силы РФ
 
 
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