https://ria.ru/20220320/ruda-1779086334.html

Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевых руд

Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевых руд - РИА Новости, 20.03.2022

Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевых руд

Власти Австралии в свете российской военной операции на Украине ввели запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, что, по их мнению, ограничит... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T02:26

2022-03-20T02:26

2022-03-20T05:25

россия

в мире

австралия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101265/35/1012653519_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a1ccb5c0a8f7ffabba0d073adcb437c8.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Власти Австралии в свете российской военной операции на Украине ввели запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, что, по их мнению, ограничит возможности Москвы по производству алюминия, сообщает пресс-служба австралийского МИД.Отмечается, что на сегодняшний день Канберра ввела 476 санкций в отношении 443 физических лиц из России, "включая многих олигархов", а также против 33 организаций.В нем также указано, что потребности России в глиноземе почти на 20% обеспечиваются поставками из Австралии. В документе подчеркивается, что алюминий необходим в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и строительной отраслях, а также в производстве вооружений.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779085158.html

россия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, австралия