02:26 20.03.2022 (обновлено: 05:25 20.03.2022)
Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевых руд
Власти Австралии запретили экспорт в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов
Город Сидней, Австралия
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Власти Австралии в свете российской военной операции на Украине ввели запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, что, по их мнению, ограничит возможности Москвы по производству алюминия, сообщает пресс-служба австралийского МИД.
Отмечается, что на сегодняшний день Канберра ввела 476 санкций в отношении 443 физических лиц из России, "включая многих олигархов", а также против 33 организаций.
"Правительство Австралии накануне вечером ввело немедленный запрет на австралийский экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, что ограничит ее возможности по производству алюминия - важнейшего экспортного товара для России", - говорится в сообщении.
В нем также указано, что потребности России в глиноземе почти на 20% обеспечиваются поставками из Австралии. В документе подчеркивается, что алюминий необходим в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и строительной отраслях, а также в производстве вооружений.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.