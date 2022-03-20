https://ria.ru/20220320/rubl-1779175611.html
Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, заявили в Минске
Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, заявили в Минске - РИА Новости, 20.03.2022
Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, заявили в Минске
Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, есть задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с РФ, заявил министр финансов... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:06
2022-03-20T22:06
2022-03-20T22:26
белоруссия
россия
союзное государство
экономика
минск
министерство финансов белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135909/17/1359091788_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_57eac1fc5f94d8656340f42215f577b4.jpg
МИНСК, 20 мар – РИА Новости. Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, есть задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с РФ, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов."Даже о таком у нас речь никогда напрямую и не шла. Для чего нам это? Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств. Та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнет к тому, чтобы уйти от доллара", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1", комментируя предположения в СМИ, что Минск может перейти на российский рубль в ближайшее время.Глава белорусского минфина отметил, что по большинству контрактов, даже по тем, которые были заключены в долларах, расчеты осуществлялись в российских рублях. "Надо переводить взаимоотношения с партнером на ту валюту, которая действует у него и у нас. Зачем нам валюта третьих стран?" - указал Селиверстов.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва приняли решение отвязаться от доллара в расчётах за энергоресурсы. Он подчеркнул, что Белоруссия будет работать с РФ в российских рублях.
https://ria.ru/20220320/kredity-1779175377.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135909/17/1359091788_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_cd816fd8680bef7208f03b91e2fe25a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, экономика, минск, министерство финансов белоруссии
22:06 20.03.2022 (обновлено: 22:26 20.03.2022)
Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, заявили в Минске
Глава Минфина Белоруссии Селиверстов: речи о переходе на российский рубль не идет