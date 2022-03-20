https://ria.ru/20220320/rubl-1779175611.html

Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, заявили в Минске

Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, заявили в Минске - РИА Новости, 20.03.2022

Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, заявили в Минске

Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, есть задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с РФ, заявил министр финансов... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T22:06

2022-03-20T22:06

2022-03-20T22:26

белоруссия

россия

союзное государство

экономика

минск

министерство финансов белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135909/17/1359091788_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_57eac1fc5f94d8656340f42215f577b4.jpg

МИНСК, 20 мар – РИА Новости. Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, есть задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с РФ, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов."Даже о таком у нас речь никогда напрямую и не шла. Для чего нам это? Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств. Та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнет к тому, чтобы уйти от доллара", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1", комментируя предположения в СМИ, что Минск может перейти на российский рубль в ближайшее время.Глава белорусского минфина отметил, что по большинству контрактов, даже по тем, которые были заключены в долларах, расчеты осуществлялись в российских рублях. "Надо переводить взаимоотношения с партнером на ту валюту, которая действует у него и у нас. Зачем нам валюта третьих стран?" - указал Селиверстов.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва приняли решение отвязаться от доллара в расчётах за энергоресурсы. Он подчеркнул, что Белоруссия будет работать с РФ в российских рублях.

https://ria.ru/20220320/kredity-1779175377.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, экономика, минск, министерство финансов белоруссии