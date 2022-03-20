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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия" - РИА Новости, 20.03.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия" - РИА Новости, 20.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или)... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:24
2022-03-20T15:24
общество
генеральная прокуратура рф
bellingcat
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта "Медиазона. Центральная Азия" есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Ранее также стало известно о блокировке "Медиазоны"*, BBC News, "Еврорадио", "Кавказский узел"**, "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees.* Организация, выполняющая функции иноагента.** Учредитель издания внесен в реестр иноагентов.
https://ria.ru/20220318/google-1778841672.html
https://ria.ru/20220316/bbc-1778504357.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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общество, генеральная прокуратура рф, bellingcat, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
15:24 20.03.2022
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия"

CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адрес сайта "Медиазона. Центральная Азия" есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 13:56
Роскомнадзор потребовал от Google не распространять угрозы в адрес россиян
В универсальном сервисе обращается внимание, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
Ранее также стало известно о блокировке "Медиазоны"*, BBC News, "Еврорадио", "Кавказский узел"**, "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees.
* Организация, выполняющая функции иноагента.
** Учредитель издания внесен в реестр иноагентов.
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 17:39Медиавойны
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News
 
ОбществоГенеральная прокуратура РФBellingcatФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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