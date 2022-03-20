https://ria.ru/20220320/roskomnadzor-1779137260.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия" - РИА Новости, 20.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или)... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T15:24

2022-03-20T15:24

2022-03-20T15:24

общество

генеральная прокуратура рф

bellingcat

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта "Медиазона. Центральная Азия" есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Ранее также стало известно о блокировке "Медиазоны"*, BBC News, "Еврорадио", "Кавказский узел"**, "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees.* Организация, выполняющая функции иноагента.** Учредитель издания внесен в реестр иноагентов.

https://ria.ru/20220318/google-1778841672.html

https://ria.ru/20220316/bbc-1778504357.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, генеральная прокуратура рф, bellingcat, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)