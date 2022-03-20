https://ria.ru/20220320/roskomnadzor-1779137260.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия" - РИА Новости, 20.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или)... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:24
2022-03-20T15:24
2022-03-20T15:24
общество
генеральная прокуратура рф
bellingcat
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1920x0_80_0_0_26d2056175d2f8a6301147c8873b3f15.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта "Медиазона. Центральная Азия" есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Ранее также стало известно о блокировке "Медиазоны"*, BBC News, "Еврорадио", "Кавказский узел"**, "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees.* Организация, выполняющая функции иноагента.** Учредитель издания внесен в реестр иноагентов.
https://ria.ru/20220318/google-1778841672.html
https://ria.ru/20220316/bbc-1778504357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, генеральная прокуратура рф, bellingcat, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазона. Центральная Азия"