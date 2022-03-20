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Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта - РИА Новости, 20.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220320/reys-1779121747.html
Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта
Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта - РИА Новости, 20.03.2022
Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта
Вывозной рейс 686 авиакомпании Azur Air из Египта пока отменён, идёт работа над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время, сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:52
2022-03-20T12:52
туризм
новости - туризм
зарина догузова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
египет
azur air
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вывозной рейс 686 авиакомпании Azur Air из Египта пока отменён, идёт работа над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале."В связи с новыми санкциями США против авиаотрасли рейс 686 (авиакомпании Azur Air из Египта - ред.) пока отменён. В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором – он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости", - написала Догузова.Она подчеркнула, что сейчас туроператоры за свой счёт продлевают туристам проживание. "Все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым", - указала Догузова."Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой", - заключила глава ведомства.
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новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет, azur air
12:52 20.03.2022
 
Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта

Глава Ростуризма Догузова сообщила об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вывозной рейс 686 авиакомпании Azur Air из Египта пока отменён, идёт работа над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале.
"В связи с новыми санкциями США против авиаотрасли рейс 686 (авиакомпании Azur Air из Египта - ред.) пока отменён. В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором – он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости", - написала Догузова.
Она подчеркнула, что сейчас туроператоры за свой счёт продлевают туристам проживание. "Все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым", - указала Догузова.
"Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой", - заключила глава ведомства.
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 18:18Туризм
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ТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЕгипетAzur Air
 
 
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