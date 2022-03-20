https://ria.ru/20220320/reys-1779121747.html

Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта

Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта - РИА Новости, 20.03.2022

Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта

Вывозной рейс 686 авиакомпании Azur Air из Египта пока отменён, идёт работа над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время, сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T12:52

2022-03-20T12:52

2022-03-20T12:52

туризм

новости - туризм

зарина догузова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

египет

azur air

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вывозной рейс 686 авиакомпании Azur Air из Египта пока отменён, идёт работа над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале."В связи с новыми санкциями США против авиаотрасли рейс 686 (авиакомпании Azur Air из Египта - ред.) пока отменён. В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором – он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости", - написала Догузова.Она подчеркнула, что сейчас туроператоры за свой счёт продлевают туристам проживание. "Все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым", - указала Догузова."Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой", - заключила глава ведомства.

https://ria.ru/20220318/polety-1778879696.html

египет

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Влада Копылова

новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет, azur air