https://ria.ru/20220320/reys-1779121747.html
Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта
Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта - РИА Новости, 20.03.2022
Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта
Вывозной рейс 686 авиакомпании Azur Air из Египта пока отменён, идёт работа над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время, сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:52
2022-03-20T12:52
2022-03-20T12:52
туризм
новости - туризм
зарина догузова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
египет
azur air
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вывозной рейс 686 авиакомпании Azur Air из Египта пока отменён, идёт работа над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале."В связи с новыми санкциями США против авиаотрасли рейс 686 (авиакомпании Azur Air из Египта - ред.) пока отменён. В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором – он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости", - написала Догузова.Она подчеркнула, что сейчас туроператоры за свой счёт продлевают туристам проживание. "Все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым", - указала Догузова."Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой", - заключила глава ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет, azur air
Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта
Глава Ростуризма Догузова сообщила об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта