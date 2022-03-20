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В Германии предупредили о последствиях отказа от российских ресурсов - РИА Новости, 20.03.2022
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В Германии предупредили о последствиях отказа от российских ресурсов
В Германии предупредили о последствиях отказа от российских ресурсов - РИА Новости, 20.03.2022
В Германии предупредили о последствиях отказа от российских ресурсов
Ограничение поставок ресурсов из России грозит повышением стоимости строительства в Германии в несколько раз, говорится в статье Deutsche Wirtschafts... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T01:42
2022-03-20T01:42
в мире
владимир путин
белоруссия
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Ограничение поставок ресурсов из России грозит повышением стоимости строительства в Германии в несколько раз, говорится в статье Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Как отмечает издание, кризис на Украине создает все больше проблем с поставками строительных материалов. По словам Матиаса Вехтера, исполнительного директора строительной ассоциации Нижней Саксонии, на данный момент чаще всего наблюдаются проблемы с битумом, сталью и стальными изделиями, которые необходимы для строительства зданий и машиностроения.Так, из-за зависимости нефтеперерабатывающих заводов в городах Шведт и Лойна от энергоресурсов из России поставки битума могут сократиться на треть. Кроме того, из России, Белоруссии и с Украины поступает 30% конструкционной стали и 40% чугуна и других видов сырья, таких как никель или титан, указывает DWN.По мнению Вехтера, отмена правительством Германии отчислений в рамках закона "О возобновляемых источниках энергии" с июля является лишь "каплей в море". При этом цены на энергоносители и топливо до того времени не перестанут расти, а острая нехватка битума и стали станет причиной роста цен на строительство в два-три раза.Как заявил директор ассоциации, строительным компаниям становится все труднее предлагать фиксированные контракты на работы с использованием этих материалов, так как рост цен "не поддается никаким прогнозам".При этом, как рассказал Вехтер, альтернативные источники поставок, как и альтернативное сырье, не смогут решить проблему: первых просто не существует, а для использования вторых необходимо проводить длительные процедуры испытаний и согласований.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Как указывал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220319/kontrproduktivnost-1779080431.html
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в мире, владимир путин, белоруссия, украина, россия, сергей лавров
01:42 20.03.2022
 
В Германии предупредили о последствиях отказа от российских ресурсов

DWN: отказ от российских ресурсов чреват серьезным ростом цен на строительство в Германии

© РИА Новости / Александр АстафьевЦех металлургического завода
Цех металлургического завода - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Ограничение поставок ресурсов из России грозит повышением стоимости строительства в Германии в несколько раз, говорится в статье Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отмечает издание, кризис на Украине создает все больше проблем с поставками строительных материалов. По словам Матиаса Вехтера, исполнительного директора строительной ассоциации Нижней Саксонии, на данный момент чаще всего наблюдаются проблемы с битумом, сталью и стальными изделиями, которые необходимы для строительства зданий и машиностроения.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 23:52
В ФРГ раскритиковали эмбарго на поставки энергоносителей из России
Так, из-за зависимости нефтеперерабатывающих заводов в городах Шведт и Лойна от энергоресурсов из России поставки битума могут сократиться на треть. Кроме того, из России, Белоруссии и с Украины поступает 30% конструкционной стали и 40% чугуна и других видов сырья, таких как никель или титан, указывает DWN.
По мнению Вехтера, отмена правительством Германии отчислений в рамках закона "О возобновляемых источниках энергии" с июля является лишь "каплей в море". При этом цены на энергоносители и топливо до того времени не перестанут расти, а острая нехватка битума и стали станет причиной роста цен на строительство в два-три раза.
Как заявил директор ассоциации, строительным компаниям становится все труднее предлагать фиксированные контракты на работы с использованием этих материалов, так как рост цен "не поддается никаким прогнозам".
При этом, как рассказал Вехтер, альтернативные источники поставок, как и альтернативное сырье, не смогут решить проблему: первых просто не существует, а для использования вторых необходимо проводить длительные процедуры испытаний и согласований.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Как указывал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Германия - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
00:20
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В миреВладимир ПутинБелоруссияУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
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