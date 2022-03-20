https://ria.ru/20220320/resursy-1779084593.html

В Германии предупредили о последствиях отказа от российских ресурсов

В Германии предупредили о последствиях отказа от российских ресурсов - РИА Новости, 20.03.2022

В Германии предупредили о последствиях отказа от российских ресурсов

Ограничение поставок ресурсов из России грозит повышением стоимости строительства в Германии в несколько раз, говорится в статье Deutsche Wirtschafts... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T01:42

2022-03-20T01:42

2022-03-20T01:42

в мире

владимир путин

белоруссия

украина

россия

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597787642_417:396:3072:1889_1920x0_80_0_0_efe58f32e8fababad04ed2e9278eec00.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Ограничение поставок ресурсов из России грозит повышением стоимости строительства в Германии в несколько раз, говорится в статье Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Как отмечает издание, кризис на Украине создает все больше проблем с поставками строительных материалов. По словам Матиаса Вехтера, исполнительного директора строительной ассоциации Нижней Саксонии, на данный момент чаще всего наблюдаются проблемы с битумом, сталью и стальными изделиями, которые необходимы для строительства зданий и машиностроения.Так, из-за зависимости нефтеперерабатывающих заводов в городах Шведт и Лойна от энергоресурсов из России поставки битума могут сократиться на треть. Кроме того, из России, Белоруссии и с Украины поступает 30% конструкционной стали и 40% чугуна и других видов сырья, таких как никель или титан, указывает DWN.По мнению Вехтера, отмена правительством Германии отчислений в рамках закона "О возобновляемых источниках энергии" с июля является лишь "каплей в море". При этом цены на энергоносители и топливо до того времени не перестанут расти, а острая нехватка битума и стали станет причиной роста цен на строительство в два-три раза.Как заявил директор ассоциации, строительным компаниям становится все труднее предлагать фиксированные контракты на работы с использованием этих материалов, так как рост цен "не поддается никаким прогнозам".При этом, как рассказал Вехтер, альтернативные источники поставок, как и альтернативное сырье, не смогут решить проблему: первых просто не существует, а для использования вторых необходимо проводить длительные процедуры испытаний и согласований.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Как указывал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220319/kontrproduktivnost-1779080431.html

https://ria.ru/20220320/myaso-1779081575.html

белоруссия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, белоруссия, украина, россия, сергей лавров